Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку

Вадим Карасев

Беловежские соглашения и путч, устроенный ГКЧП, стали роковыми "ударами", разрушившими Перестройку в СССР. Об этом первый президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал в своем письме в преддверии всероссийской конференции "Ветер Перестройки", пишет Znak.com.

"Два удара оказались роковыми для Перестройки — путч ГКЧП и Беловежские соглашения. Срыв Перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги Перестройки к распаду Союза — большая ошибка, искажающая представления людей об истории страны", - заявил бывший советский лидер.

Горбачев признает, что в ходе Перестройки были допущены некоторые ошибки и заблуждения, однако он убежден в ее исторической правоте, поскольку это помогло покончить с системой, "сковывающей развитие страны", прекратить холодную войну и гонку вооружений.

"Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми", - добавил Горбачев.

Конференция "Ветер Перестройки" пройдет в Санкт-Петербурге 28–30 октября при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики и Музея политической истории России.































