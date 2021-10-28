Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку

Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку

Беловежские соглашения и путч, устроенный ГКЧП, стали роковыми "ударами", разрушившими Перестройку в СССР. Об этом первый президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал в своем письме в преддверии всероссийской конференции "Ветер Перестройки", пишет Znak.com.

"Два удара оказались роковыми для Перестройки — путч ГКЧП и Беловежские соглашения. Срыв Перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги Перестройки к распаду Союза — большая ошибка, искажающая представления людей об истории страны", - заявил бывший советский лидер.

Горбачев признает, что в ходе Перестройки были допущены некоторые ошибки и заблуждения, однако он убежден в ее исторической правоте, поскольку это помогло покончить с системой, "сковывающей развитие страны", прекратить холодную войну и гонку вооружений.

"Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми", - добавил Горбачев.

Конференция "Ветер Перестройки" пройдет в Санкт-Петербурге 28–30 октября при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики и Музея политической истории России.





# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку
Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие
"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в Москве за доставкой суши
"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в
Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа
Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
РобоФорекс – краткий обзор брокера и отзывы
РобоФорекс – краткий обзор брокера и отзывы
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Варвары Шмыковой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Варвары Шмыковой
В Верховной раде поблагодарили Россию за спасение судна "Люция"
В Верховной раде поблагодарили Россию за спасение судна
Денежный лунный календарь на ноябрь 2021 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2021 года
Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о романе с The Weeknd
Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о романе с The Weeknd
Ольга Амельченкова заявила о готовности волонтеров акции #Мывместе объединить усилия для борьбы с пандемией
Ольга Амельченкова заявила о готовности волонтеров акции #Мывместе
Как правильно читать и применять в жизни гороскопы
Как правильно читать и применять в жизни гороскопы

Топ на сегодня

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных платежах
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации
Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном

Еще по теме

Горбачев заявил, что между распадом СССР и перестройкой нет знака равенства
Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки СССР
Горбачев допустил создание нового Союза в границах бывшего СССР
Горбачев допускает создание нового Союза в границах СССР