Эмили Ратажковски рассказала о тяжелых родах: "Боль была всеобъемлющей"

Вадим Карасев

В этом году Эмили Ратажковски впервые стала мамой — модель родила сына от своего мужа Себастьяна Бир-Маккларда. Сейчас звезда готовит к выходу свою книгу "Мое тело", в которой она поделится подробностями беременности и родов. Отрывок из нее на днях уже опубликовало издание Time.

Как призналась 30-летняя Эмили, роды прошли нелегко. Она рассказала, что воды отошли у нее за шесть дней до начала родов. Когда она рассказала мужу о случившемся, он собрал вещи для поездки в больницу, а она тем временем испытывала сильную боль.

Мне казалось, что мое тело вот-вот расколется. Боль была всеобъемлющей. Она пронизывала меня насквозь и распространялась по всему телу. Схватки были непрерывными, и когда одна из них достигла пика, меня охватила паника. Я отчаянно хотела, чтобы боль прекратилась, но я была в ловушке. Я стискивала зубы.Я переживала за то, справимся ли мы с малышом. На кону стояли наши жизни, но я ничего не могла сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность. Наши жизни зависели от таинственных механизмов моего тела,

— пишет она в книге.





Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром

Когда в больнице модель начала тужиться, она попросила зеркало, чтобы наблюдать за процессом. Увидев в отражении свое тело, Эмили его не узнала.

Мое тело было опухшим и казалось незнакомым. Лицо было красным, а вены на виске пульсировали,

— добавила она.





Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

Затем она услышала, как врач сказал, что подумывает о вакууме (вакуум-экстракция — операция, при которой плод извлекают при помощи специального аппарата — вакуум-экстрактора. — Прим. ред.), так как ребенок был слишком большим для модели. Но в итоге ей удалось родить его самой. К счастью, малыш родился здоровым. Она же быстро восстановилась после родов и вернулась к работе на подиуме.





Лицо сына Эмили сначала не показывала, но теперь перестала прятать малыша от общественности.





Мариана Панкина