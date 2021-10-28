Кабмин внес в Госдуму законопроект об экзамене для получения охотничьего билета

22:43 Автор: Жанна Звягина

Законопроект: № 10309-8

За гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, предложили закрепить обязанность прохождения обучения и проверки знаний охотничьего минимума. Соответствующий законопроект правительство внесло в четверг на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.

Охотничий минимум включает в себя знание правил охоты, требований техники безопасности и основ биологии диких животных.

В настоящее время граждане при получении билета под роспись знакомятся с требованиями охотминимума, что не гарантирует приобретение минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков. В результате количество нарушений в области охоты в стране за год превышает 50 тысяч, а количество несчастных случаев не опускается ниже 40 в год, говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и другие документы.

Проектом также предусматривается, что при получении билета нужно будет предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Правила выдачи охотничьего оружия могут изменить с 2022 года

Охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего ружья.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который повышает до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. Документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на такое оружие. Например, её не будут выдают россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Для водителей, которых поймали за рулём в нетрезвом виде, вводится временный запрет.

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