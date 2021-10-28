Как правильно читать и применять в жизни гороскопы

Вадим Карасев

Правильное чтение гороскопов требует умения анализировать свой солнечный и лунный Знаки Зодиака. Не достаточно просто прочитать прогноз экспертов на определенный период, чтобы добиться успехов в жизни.

В жизни человека всегда происходит множество событий, но не они делают нашу жизнь хорошей или плохой. Судьба — результат выбора, поэтому нужно правильно относиться к проблемам, помня о важности оптимизма.

Совет первый: анализируем все свои Знаки Зодиака

Все знают о том, каков их солнечный Знак Зодиака. Также полезно знать свой асцендент, но его рассчитывают уже исключительно специалисты, поскольку это восходящий Знак, который рассчитывается не только с учетом времени, но еще и с учетом того места, где вы родились.

Гораздо важнее знать свой лунный Знак Зодиака — зодиакальное созвездие, в котором пребывала Луна в день вашего рождения. Узнать его довольно несложно, ведь в интернете существует множество лунных календарей, уходящих на много лет в прошлое. Лунный Знак Зодиака расскажет вам о том, каким является ваш характер, а точнее, его скрытые стороны. Лунный Знак может указать вам на ваши скрытые таланты, слабости.

Совет второй: обращайте внимание на Луну

Не достаточно просто прочитать, каким будет этот день, неделя, месяц или год для вашего Знака Зодиака. Очень важно анализировать еще и положение и фазу Луны. Особенно важно это в тех случаях, когда вы не уверены в том, проанализировано ли это в прогнозе, который вы читаете. Следите за нашим лунным календарем, чтобы всегда быть в курсе того, как ведет себя наш спутник и как он влияет на ваше настроение и удачу в тот или иной период времени.

Совет третий: не забывайте про планеты

Этот совет похож на предыдущий. Если вы не знаете, учитывает ли прогноз положение планет и их ретроградность, проанализируйте и это тоже. Для этого вам нужно знать, как ведет себя та или иная планета, как она влияет на Знаки Зодиака. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон делают это по-разному. Также важно знать, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон ведут себя в разных домах гороскопа. Вся эта информация поможет вам правильно оценить ближайшие недели, месяцы.

Многие наверняка слышали про противостояния, соединения. Это так называемые аспекты планет, которые тоже играют очень важную роль. Про них мы рассказывали ранее в другой нашей статье. Их тоже нужно учитывать.

Самый важный совет

Вопрос о применении гороскопов является всегда открытым. Вы можете жить по ним каждый день, а можете использовать для анализа глубокого будущего. Самое главное при всем при этом — помнить, что гороскопы не всегда точно описывают то, что предстоит пережить. Это не призыв к действию и не истина в последней инстанции. Это лишь трактовка того, что астрологи сумели прочитать по звездам и планетам с Луной и Солнцем.

Тут нужно следовать простому совету: «готовься к худшему, надейся на лучшее». Крайне важно помнить о предостережениях и быть готовыми к любой опасности, описанной астрологами. Всё то хорошее, что сулят прогнозы, может не произойти, поэтому надеяться на это тоже нельзя. Гороскопы показывают нам, в каком направлении в целом стоит двигаться в тот или иной день, как стоит реагировать на те или другие события.