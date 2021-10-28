Карта желаний на 2022 год

Вадим Карасев

Карта желаний — это отличный талисман для любого человека. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как правильно составить карту желаний на 2022 год.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сделать, чтобы исполнилось ваше заветное желание. Карта желаний — один из лучших инструментов достижения целей.

В чем секрет карты желаний и что это такое

У каждого из нас есть страхи, которые не дают воплощать мечты в реальность. Как только человек начинает представлять себе, что его желания исполняются, так и происходит. Это существенно повышает удачу в любом деле.

Карта желаний — это один из самых лучших инструментов визуализации. Принцип её работы заключается в том, что вы визуализируете свои мечты, перенося их на бумагу. Все желания, которые вы размещаете на карте, должны идти из глубин вашего сердца. Желания и мечты должны быть осознанными. Если желание недостаточно продумано, оно может не исполниться.

Важное условие: загадывать желания нужно только для себя. Очень важно, чтобы они отражали именно ваши приоритеты и никому не приносили несчастья, проблем.

Как составить карту желаний на 2022 год

Возьмите ватман или большую деревянную, пластиковую поверхность. В 2022 году миром правит число 6, поэтому к созданию карты желаний нужно подходить максимально креативно — совсем не обязательно следовать привычной схеме с девятью секторами. 2022 год — время правления Водного Тигра, поэтому карта желаний должна содержать синий и черный цвета. Вы можете выбрать столько желаний, сколько захотите. Самое главное, чтобы они действительно вас вдохновляли. Это должны быть самые важные цели и мечты на текущий момент.

Например, у вас есть пять желаний. Вы можете разделить вашу карту на пять секторов. В каждом из них нужно написать это желание. Формулировка должна быть самой простой: «Я хочу». Например:

«я хочу переехать в новую квартиру»;«я хочу заработать на новую машину»;«я хочу получить золотую медаль на соревнованиях»;«я хочу найти вторую половинку»;«я хочу слетать на море».

Конкретику необходимо добавлять в картинках, рисунках, фотографиях. Если вы хотите слетать на море или посетить какую-то страну, важно четко понимать, что это должна быть за страна или что это должно быть за море. Распечатайте картинки, но не спешите с их выбором. Уделите достаточно внимания их подбору. Ваша карта должна быть наполнена положительной энергией. Каждая картинка помогает усилить визуализацию и понять, чего именно вы хотите, ведь вы будете смотреть на это каждый день. Можно также описывать желание словами, ведь картинка может не полностью описывать желание. Текст крайне важен.

Эксперты в области биоэнергетики не советуют покупать готовые карты или составлять их на компьютере. Визулизация в таком случае будет работать неправильно или не в полную силу.