Князь Монако Альбер II рассказал, когда его жена княгиня Шарлен вернется в Монако

Вадим Карасев

63-летний князь Монако Альбер II сообщил, когда его 43-летняя супруга Шарлен собирается вернуться в Монако из ЮАР. На своей родине, в Южной Африке, Шарлен находится уже около пяти месяцев из-за ослабленного после тяжелой лор-инфекции здоровья. Однако в своем новом интервью французскому изданию Point de Vue Альбер II уверил, что княгиня уже идет на поправку и вернется в Монако раньше Национального дня, который отмечается 19 ноября.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II

Ей намного лучше. Последняя операция на носовой перегородке прошла очень хорошо. Скоро мы можем обсудить ее возвращение домой. Я могу уверить вас, что Шарлен будет в Монако задолго до Национального дня. Я не могу назвать вам точную дату, но обещаю, что вы все узнаете, когда придет время,

— поделился хорошими новостями князь Альбер II.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми

Напомним, что опасную инфекцию княгиня подхватила во время весенней поездки в ЮАР. Известно, что Шарлен перенесла уже несколько операций, после которых ее состояние здоровья то улучшалось, то снова становилось хуже. Вернуться домой княгиня не могла из-за предписаний врачей, которые пока запрещают ей путешествия на дальние расстояния. За эти пять месяцев нахождения Шарлен в Южной Африке ее несколько раз навещали муж и шестилетние близнецы Жак и Габриэлла.





Княгиня Шарлен

Из-за долгого отсутствия княгини Шарлен в Монако в прессе начали появляться слухи о возможном разладе в ее семье. Многие предполагали, что на самом деле княгиня находится на родине вовсе не из-за проблем со здоровьем, а потому что они с мужем на грани развода. Поговаривали даже, что Шарлен покидала Монако в ярости и уже занялась поиском жилья в Йоханнесбурге, где якобы собирается жить после расставания с Альбером II. Князь Монако все отрицал:

Она не покидала Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, но она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, возникли все эти осложнения,

— ранее прокомментировал слухи о разводе Альбер II.





Княгиня Шарлен и князь Альбер IIЯна Марковская