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Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова

Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова

Сегодня 49-летний известный российский актер Константин Хабенский был назначен на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Как сообщили в Министерстве культуры, Сергей Женовач, который был худруком театра с 2018 года, ушел с этой должности по собственному желанию.


Константин Хабенский

Министр культуры Ольга Любимова поблагодарила Женовача за проделанную работу и отметила, что он вступил в должность в непростой период.

Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками,

— заявила она.


Сергей Женовач

Отмечается, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, основанной им в 2006 году.

Константин Хабенский свое назначение пока не прокомментировал. В ведомстве выразили уверенность, что актер быстро вольется в работу в качестве худрука театра.

Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому он сможет быстро включиться в работу в новой должности,

— заявили в Минкульте.

В состав труппы МХТ имени Чехова Константин Хабенский вошел в 2003 году. За эти годы он успел поработать также и под руководством Олега Табакова, который занимал пост худрука театра с 2000 года и до своей смерти в 2018 году.


Константин Хабенский

Слухи о возможном уходе Женовача из театра появились некоторое время назад. Проблемы обострились после того, как худрук решил убрать из репертуара постановку, созданную Кириллом Серебренниковым, на что многие в театральной среде отреагировали крайне негативно. До этого Женовач уже снял из репертуара несколько успешных постановок, из-за чего многие называли его неэффективным менеджером. Из МХТ стали уходить актеры, на днях его покинул Андрей Бурковский. Очевидно, что в театре наступил кризис.

Одним из главных претендентов на пост худрука МХТ называли Евгения Миронова, Константин Хабенский в числе кандидатов не фигурировал.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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