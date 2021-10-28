Кожа, латекс, цепи: Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие приняли участие в виртуальном показе Mugler

Вадим Карасев

Уже второй сезон подряд креативный директор дома Mugler Кейси Кэдуолладер отказывается от традиционного шоу. Вчера прошел виртуальный показ коллекции сезона осень-зима — 2021/2022. Участие в нем приняли дочь Мадонны Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие.









Белла Хадид

По виртуальному подиуму модели прошлись в кожаных боди, корсетах, латексных нарядах, топах и платьях с цепями.

Для Лурдес Леон, которая успешно строит карьеру в модельном бизнесе, сотрудничество с Mugler стало первым. Образ, в котором она позирует на съемке, можно сказать, стал символичным, ведь ее мать питает нежную любовь к кожаным боди еще с давних времен.





Лурдес Леон





Мадонна

Шоу Mugler получилось оригинальным благодаря различным видеоэффектам: в ролике появились белые невидимые люди, которые копировали движения моделей, были использованы обратная перемотка и специальные технологические трюки с "падением" моделей.





















Мариана Панкина