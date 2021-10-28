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Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на открытии бутика в Москве

Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на открытии бутика в Москве

Вчера в галереях "Времена года" в Москве состоялось открытие обновленного бутика Brunello Cucinelli. Запрыгнуть в последний вагон и выйти в свет перед очередным локдауном успели Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие.

Атмосфера бутика — прямая отсылка к итальянской деревне Соломео, где в 1978 году Брунелло Кучинелли начал работать над собственным брендом.

Для гостей было организовано несколько пространств, каждое из которых напомнило им о солнечной и гостеприимной Италии: в одном из них можно было угоститься джелато, в другом — расслабиться под живую музыку в исполнении приглашенных музыкантов. Домой все гости ушли с приятными подарками — милыми игрушками ручной работы.


Ксения Собчак



Саша Савельева
Екатерина Вуличенко
Юрате Гураускайте


Анна Тихомирова
Артем Овчаренко
Артем Овчаренко и Анна Тихомирова
Игорь Гаранин
Ясмина Муратович





Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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