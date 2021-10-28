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Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов

Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его лично помочь в расследовании фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что правоохранительные органы республики начали "очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа" в период войны.

"Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - сказал Лукашенко Краснову.

По его словам, основная цель расследования — показать недоброжелателям, "какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить". Лукашенко заметил, что генпрокуратуры двух стран всегда сотрудничали без проблем, и заверил, что так и будет продолжаться дальше.

Как писал Ruposters, Генпрокуратура России проверит бывших немецких солдат на причастность к геноциду народов СССР.

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По материалам: uposters.ru

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