Лунный день сегодня 28 октября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день удачен по-своему. В некоторые дни Луна помогает в решении сложных проблем в любви, в другие — способствует привлечению денег. Астрологи расскажут, какие дела будут благоприятны 28 октября, а какими лучше не заниматься.

Сегодня нас ждет далеко не самый простой день. Если вы почувствуете, что вам не хватает удачи, воспользуйтесь заговорами, чтобы исправить это. Не унывайте, ведь все происходящее сегодня может быть скрытым желанием Луны сделать нашу жизнь лучше.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день. Это значит, что Луна продолжает убывать, но сегодня ей суждено совершить переход в Знак Льва. Под воздействием стихии Огня ночное светило в такой фазе будет далеко не самым радушным. Спонтанные порывы сегодня могут обернуться кризисом. Ночное светило обострит наши чувства.

Магнитные бури 28 октября: в последние дни активность Солнца была в пределах нормы, а значит, нет никаких предпосылок для возникновения магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

ответственный подход к делам;непоколебимая уверенность;экономия;простые дела.чрезмерное упрямство;корысть, поиск выгоды;нетерпимость.

Чтобы угодить Льву, хозяину 22 лунных суток, нужно избегать рутинных дел. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют попробовать новый метод уборки. Женщинам не помешает навести порядок в бытовой химии и косметике, а мужчинам — в гараже, в инструментах. Все пришедшее в негодность лучше выбросить. Избавление от ненужного в период убыли Луны очень благотворно влияет на уверенность, здоровье и удачу. Также это избавит от страхов и комплексов.

Что надеть в этот четверг

Сегодня люди будут чувствовать себя уютно в одежде теплых оттенков. Если остановить выбор на вещах оранжевого, красного, малинового цветов, то 28 октября возрастут шансы на успехи в любви у одиноких людей. Астрологи советуют всячески подчеркивать фигуру обтягивающей одеждой, а бесформенные вещи оставить на другой день.

Из украшений стоит отдать предпочтение золотым изделиям, которые отлично синхронизированы со стихией Огня и Львом. Из камней можно отдать предпочтение родониту, тигровому глазу. Первый подарит любовь к себе и к миру, а второй не даст никому вас обмануть.

Настроение и здоровье в 22 лунный день

Пока Луна убывает во Льве, многие дела временно встанут на паузу. В такие периоды полезно поразмышлять о прошлом. Под конец уходящей осени такая практика будет очень полезной. Многие давние проблемы больше не будут казаться серьезными, а решения и выводы придут сами собой.





Влияние Луны может сбить нас сегодня с толку, спутав карты. На сложных виражах судьбы важно не терять веру в себя. В этом вам помогут три ежедневных упражнения. Также сегодня полезно прислушиваться к советам окружающих людей. Людям свойственно будет успокаивать и поддерживать друг друга словом.

Любовь и общение 28 октября

Под влиянием Луны во Льве мы становимся более активными, агрессивными, капризными, чувствительными к обидам. В такое время люди заметно чаще высказывают колкие замечания, доходящие порой до оскорблений. Будьте готовы к тому, что вас могут охватить сильные эмоциональные порывы и переживания.

В такие дни не стоит ссориться или мстить обидчикам. Это лишь усугубит проблему. Не исключено, что уверенность в партнере пошатнется. Все зависит от того, какого рода сюрпризы преподнесет непредсказуемый Лев. Фактор неожиданности сегодня сыграет очень важную роль.

Финансы и работа по лунному календарю

Убывающая Луна не способствует активности и работе на пределе возможностей. Астрологи советуют заниматься привычными делами, которые выполняются на автомате. В то же время, если есть неотложная серьезная работа, Луна во Льве захочет, чтобы вы обязательно ее завершили точно в срок.

Не бойтесь относиться к работе проще — как к игре: отвлекитесь от мыслей о результате и погрузитесь в сам процесс. В денежных делах возможны крайности, поэтому от важных сделок и спонтанного шопинга сегодня точно лучше воздержаться.