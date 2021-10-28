Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Стрижка волос в последний месяц осени поможет вернуть радость и бодрость. Рекомендации астрологов помогут выбрать энергетически благоприятное время для похода к стилисту, чтобы новая прическа стала источником вдохновения и позитивного настроения.

Ежемесячный лунный календарь — кладезь ценных советов по уходу за собой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с энергетикой последнего месяца осени, чтобы выбрать самые хорошие дни для преображения. Своевременные советы астрологов помогут заранее запланировать поход к стилисту и сохранить привлекательность благодаря правильно подобранной стрижке.

1 ноября: в понедельник убывающая Луна будет в созвездии Девы, и астрологи рекомендуют отказаться от идеи сменить прическу, чтобы не отталкивать удачу и не стать уязвимыми для неприятностей.

2, 3 ноября: ночное светило перемещается в Знак Весов, и его энергетика подходит для обновления прически. Лучше отложить смелые эксперименты и лишь подровнять кончики, чтобы выглядеть опрятнее.

4, 5 ноября: приближается Новолуние, которое пройдет 5 ноября. Луна в Скорпионе — не время для экспериментов. В эти дни астрологи рекомендуют использовать настои трав для укрепления локонов.

6, 7 ноября: рост Луны добавляет энергии, и зарядиться отличным настроением поможет новая прическа. Под влиянием созвездия Стрельца стричь локоны лучше всего утром, чтобы стать увереннее, пробудить природное обаяние и шарм.

8, 9 ноября: энергетика растущей Луны в Козероге позитивна, а значит, в понедельник или вторник можно сменить имидж. Новая прическа раскроет спящие таланты и придаст бодрости, необходимой для ведения дел.

10, 11 ноября: энергетика растущей Луны в Водолее не столь позитивна, и новая стрижка может стать причиной резких перепадов настроения. Астрологи рекомендуют повременить со сменой имиджа и заняться в это время уходом за локонами и кожей головы.

12, 13 и 14 ноября: ночное светило пробудет в созвездии Рыб 3 дня, однако стричь локоны астрологи рекомендуют 12 и 14 числа, чтобы попрощаться с тоской и страхами. 13 ноября стричь волосы — к проблемам в личной жизни.

15, 16 ноября: эти дни растущая Луна проведет в созвездии Овна. Энергетика этого союза благоволит смелым и активным, поэтому астрологи рекомендуют короткие или ассиметричные стрижки. Благодаря такой смене имиджа будет проще принимать себя и противостоять неприятностям.

17, 18 и 19 ноября: Луна переходит в созвездие Тельца, и 19 ноября будет Полнолуние. Стричь локоны в этот день — к проблемам и неприятностям. 17 и 18 ноября новая стрижка будет уместной и поможет обрести контроль над сильными эмоциями.

20, 21 ноября: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Близнецов. Эти дни будут довольно импульсивными, поэтому астрологи рекомендуют тщательно обдумать будущую прическу, чтобы позже не разочароваться в результате. Если уверенности нет, то стрижку лучше отложить.

22, 23 и 24 ноября: с понедельника по среду убывающая Луна будет в Раке. В эти дни стричь локоны также стоит только в том случае, если есть уверенность в необходимости смены имиджа, а если нет, то стоит лишь подровнять кончики, чтобы освежить прическу.

25, 26 ноября: энергетика стареющей Луны во Льве будет довольно позитивной, поэтому можно записаться к проверенному мастеру, чтобы сменить стиль. Новый имидж поможет стать увереннее и привлечь богатство.

27, 28 ноября: Луна в созвездии Девы — нейтральное время, когда можно изменить прическу или же остановиться на ухаживающих процедурах. Локоны будут крепкими и блестящими, если нанести домашнюю маску.

29, 30 ноября: Луна переходит в Знак Весов. Это время идеально для обновления стрижки. Астрологи рекомендуют сделать прическу, подобную той, что была в моменты триумфа, чтобы привлечь удачу в любом деле.