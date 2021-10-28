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Матвиенко назвала решение назначить Львову-Белову на пост детского омбудсмена «точным и верным»

Матвиенко назвала решение назначить Львову-Белову на пост детского омбудсмена «точным и верным»

13:11  Автор: Никита Вятчанин



Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова — «очень неравнодушный человек», что крайне важно на новом для неё поприще. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

21 октября президент России Владимир Путин предложил сенатору от Пензенской области Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена. После её согласия глава государства подписал указ о её назначении.

Парламентская карьера Львовой-Беловой началась в сентябре 2020 года после того, как она стала одной из победительниц конкурса «Лидеры России». Новая уполномоченная по правам детей в РФ состоит в браке со священником Русской православной церкви Павлом Когельманом, вместе с которым воспитывает пятерых родных (род. 2005, 2007, 2010, 2014, 2018) и четверых приемных детей. Кроме того, под опекой их семьи находятся еще восемь детей.


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«Мне кажется, что Президент принял очень точное и верное решение. Мария Львова-Белова, сама многодетная мама, глубоко погружена во все проблемы детства, сиротства, многодетных семей. Можно сказать, что тема детства — это дело всей её жизни. Могу сказать, что она очень неравнодушный человек, что крайне важно на её новом поприще», — считает Валентина Матвиенко.

Спикер призналась — ей жаль, что Мария Львова-Белова уходит из палаты регионов. «Она работала очень профессионально, поднимала насущные вопросы, очень хорошо знала дела своего региона — когда я посещала Пензенскую область, видела с каким искренним уважением к ней относятся жители. Думаю, что опыт работы в палате регионов ей пригодится. А мы всегда будем рядом и будем помогать — в том числе, как нашей бывшей коллеге», — заверила Матвиенко.



#дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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