МГППУ открыл горячую линию для родителей
В рамках национального проекта «Образование» Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям и законным представителям детей, а также потенциальным родителям, пока лишь планирующим принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Психологи, как уточнили в МГППУ, работают с широким спектром запросов:
развитие, обучение и воспитание детей и подростков;
формирование и развитие речи ребенка;
проблемы, связанные с обучением, экзаменами;
профилактика проблем социализации у детей и подростков;
адаптация детей в образовательных организациях и готовность к школьному обучению;
профориентация школьников;
развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью;
принятие на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы и адаптации ребенка в приемной семье;
трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми;
зависимости у ребенка. Интернет-зависимость;
кризисное состояние ребенка. Депрессия;
профилактика суицидов среди подростков, самоповреждающее поведение;
девиантное поведение, уход ребенка из дома;
конфликты ребенка со сверстниками;
насилие и жестокое обращение с детьми.
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.