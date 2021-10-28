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МГППУ открыл горячую линию для родителей

МГППУ открыл горячую линию для родителей

В рамках национального проекта «Образование» Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям и законным представителям детей, а также потенциальным родителям, пока лишь планирующим принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
 
Психологи, как уточнили в МГППУ, работают с широким спектром запросов:
 
    развитие, обучение и воспитание детей и подростков;
    формирование и развитие речи ребенка;
    проблемы, связанные с обучением, экзаменами;
    профилактика проблем социализации у детей и подростков;
    адаптация детей в образовательных организациях и готовность к школьному обучению;
    профориентация школьников;
    развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью;
    принятие на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы и адаптации ребенка в приемной семье;
    трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми;
    зависимости у ребенка. Интернет-зависимость;
    кризисное состояние ребенка. Депрессия;
    профилактика суицидов среди подростков, самоповреждающее поведение;
    девиантное поведение, уход ребенка из дома;
    конфликты ребенка со сверстниками;
    насилие и жестокое обращение с детьми.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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