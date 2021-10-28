МГППУ открыл горячую линию для родителей

В рамках национального проекта «Образование» Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям и законным представителям детей, а также потенциальным родителям, пока лишь планирующим принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.



Психологи, как уточнили в МГППУ, работают с широким спектром запросов:



развитие, обучение и воспитание детей и подростков;

формирование и развитие речи ребенка;

проблемы, связанные с обучением, экзаменами;

профилактика проблем социализации у детей и подростков;

адаптация детей в образовательных организациях и готовность к школьному обучению;

профориентация школьников;

развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью;

принятие на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы и адаптации ребенка в приемной семье;

трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми;

зависимости у ребенка. Интернет-зависимость;

кризисное состояние ребенка. Депрессия;

профилактика суицидов среди подростков, самоповреждающее поведение;

девиантное поведение, уход ребенка из дома;

конфликты ребенка со сверстниками;

насилие и жестокое обращение с детьми.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.