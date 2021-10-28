Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы
Новый Кодекс об административных правонарушениях, проект которого Минюст представил сегодня, позволит оплачивать штрафы за многие правонарушения со скидкой. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.
Штраф будет втрое меньше минимального размера, предусмотренного статьей, в том случае, если человек совершил правонарушение впервые, оно не считается грубым и нарушитель не оспаривает свою виновность. Более того, на штрафы за все негрубые административные нарушения будет введена скидка в размере 50% при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления. Сейчас аналогичный порядок действует при оплате штрафов за нарушение ПДД.
Размер административного штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров по соответствующей статье, если человек впервые совершил грубое нарушение или негрубое, но при отягчающих обстоятельствах и ему не может быть вынесено предупреждение. Также Минюст предлагает больше не суммировать штраф в случае совершения нескольких однородных правонарушений.
В новой редакции КоАП прописана возможность досудебного соглашения с органом, который выявил нарушение. При подобном исходе нарушитель должен будет уплатить минимальный штраф, возместить нанесенный ущерб и принять меры, чтобы нарушение не повторилось.