Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы

Вадим Карасев

Новый Кодекс об административных правонарушениях, проект которого Минюст представил сегодня, позволит оплачивать штрафы за многие правонарушения со скидкой. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.

Штраф будет втрое меньше минимального размера, предусмотренного статьей, в том случае, если человек совершил правонарушение впервые, оно не считается грубым и нарушитель не оспаривает свою виновность. Более того, на штрафы за все негрубые административные нарушения будет введена скидка в размере 50% при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления. Сейчас аналогичный порядок действует при оплате штрафов за нарушение ПДД.

Размер административного штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров по соответствующей статье, если человек впервые совершил грубое нарушение или негрубое, но при отягчающих обстоятельствах и ему не может быть вынесено предупреждение. Также Минюст предлагает больше не суммировать штраф в случае совершения нескольких однородных правонарушений.

В новой редакции КоАП прописана возможность досудебного соглашения с органом, который выявил нарушение. При подобном исходе нарушитель должен будет уплатить минимальный штраф, возместить нанесенный ущерб и принять меры, чтобы нарушение не повторилось.