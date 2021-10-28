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На единой платформе госсистем станет больше участников

На единой платформе госсистем станет больше участников

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



В эксперименте по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех» смогут принять участие новые органы госвласти. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 28 октября.

«ГосТех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.

С 2020 года проводится эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) на платформе «ГосТеха», который продлится до конца мая 2022 года.

Участниками эксперимента уже являются Минцифры, Минспорта, Минкультуры, Росимущество, Росреестр Ростуризм, Фонд обязательного медицинского страхования.

Постановлением кабмина в эксперименте также включены «иные федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды». Их участие должен одобрить президиум профильной Правительственной комиссии.

За время эксперимента планируется определить варианты использования информационных и технологических сервисов поставщика в рамках платформы «ГосТех», опробовать новые подходы обмена информацией, определить финансовую эффективность и удобство применения новой платформы.

Законы, вступающие в силу с 28 октября


«Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса», — объяснил значение платформы вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции Минцифры 25 октября.

Этим же постановлением кабмина расширен перечень компонентов государственных информационных систем, переводимых на платформу «ГосТех». В него, в частности, включён компонент, обеспечивающий автоматизированный учёт спортивных мероприятий в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#цифровизация


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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