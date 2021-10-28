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"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в Москве за доставкой суши

"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в Москве за доставкой суши

В Москве прохожие засняли курьера в форме надзирателя из популярного сериала "Игра в кальмара", сообщает "Рен ТВ".

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть сотрудника службы доставки еды в красном костюме. Курьер на этих кадрах решительной походкой идет к клиенту с сумкой еды.

"Что за лол?!" — прокомментировал увиденное автор видео за кадром.

Как оказалось, курьеры в костюмах надзирателей из корейской дорамы доставляют еду российской сети ресторанов.

"Первые такие доставщики уже начали работать в центре Москвы в районе Хамовники. Курьеры одеты в красный костюм, а их лица спрятаны под маской с изображением треугольника", — отметили в "Тануки".

Как писал NEWSTES, ранее красноярский подросток по пояс увяз в грязи во дворе и не смог самостоятельно выбраться.

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По материалам: uposters.ru

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