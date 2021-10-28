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Наша задача – восстановить в педвузах кафедры астрономии

Наша задача – восстановить в педвузах кафедры астрономии

Для сохранения и развития преподавания астрономии в школах необходимо в первую очередь возродить кафедры астрономии в педагогических вузах и возобновить подготовку учителей по направлению с двумя профилями «Физика и астрономия». Такую точку зрения высказал во время онлайн-программы «Образовательная среда» Анатолий Черепащук, академик Российской академии наук, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Анатолий Черепащук отметил, что интерес молодых россиян к астрономии по-прежнему очень высок, однако современной школе, прежде всего, не хватает специалистов, обладающих достаточными профессиональными компетенциями в этой области, которые могли бы рассказывать школьникам о ярких астрономических открытиях, выдающихся достижениях этой науки. 

«Астрономия в силу своей мировоззренческой сути, притягательности, внутренней красоты пробуждает у пытливых молодых людей интерес к другим научным областям, к творчеству. Миссия астрономии очень важна», – прокомментировал эксперт. 

Анатолий Черепащук  подчеркнул важность возвращения кафедр астрономии и специальности «физика и астрономия» в педагогические вузы, а также выделил в качестве одной из ключевых задач обеспечение школ действительно актуальными учебниками по этому предмету. 

«За последние пять лет ведущие ученые приложили много усилий, чтобы написать такие учебники. У нас есть целые линейки учебников по астрономии для разных классов, уровней образования, написанных на современном уровне», – сказал он.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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