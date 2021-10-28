Нечаев: антиковидные меры сильно бьют по малому бизнесу

Тема: Пленарное заседание Госдумы 28 октября 2021 года

10:02 Автор: Анна Шушкина

Проект бюджета на 2022-2024 годы предусматривает недостаточную поддержку малого и среднего бизнеса. В то же время, ограничительные меры в связи с коронавирусом сильно бьют по таким предприятиям. Такую точку зрения высказал глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы.

Сегодня Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении.

«Мы уже встречались с министром финансов, задали ему ряд вопросов. На часть получили убедительные ответы. Ещё зададим вопросы сегодня», — сказал Нечаев.

По его словам, прогноз по экономическому росту на текущий 2021 год и последующие годы вызывает сомнение. «На это указывает также заключение Счётной палаты», — добавил политик.

Фракцию, по его словам, волнует тема межбюджетных трансфертов. «Хотим, чтобы у регионов было больше денег. Смущает фракцию также и то, что снижается финансирование ряда образовательных программ. Одним из важнейшим вопросом остается поддержка сектора малого и среднего предпринимательства в период пандемии.

Антиковидные меры, которые сейчас вводятся, сильно бьют по среднему, и особенно, по малому предпринимательству, подчеркнул Нечаев. По его словам, в этих сферах задействовано большое число людей.

«Мы видим, что коронавирус забирает деньги у людей, доходы и снижает разнообразие среды», — сказал политик.

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