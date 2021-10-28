Необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих астрономию
Чтобы поддержать интерес школьников к астрономии, необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих этот предмет, считает преподаватель кафедры физики космоса, руководитель Астрокосмического комплекса имени С.П. Королева МПГУ Юлия Яблошевская.
Она отметила, что в кружки по астрономии, которые работают при кафедре физики космоса Московского педагогического государственного университета, с удовольствием записываются школьники с семи лет, отдельный курс есть и для старшеклассников. Но это лишь часть большой работы по повышению качества преподавания астрономии в российской системе образования в целом.
Особое внимание она обратила на то, что сотрудники Астрокосмического комплекса им С.П. Королева готовы провести бесплатные консультации для учителей по конкретным запросам, рекомендовать методики преподавания астрономии для учеников разных возрастных групп.