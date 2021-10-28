Необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих астрономию

Чтобы поддержать интерес школьников к астрономии, необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих этот предмет, считает преподаватель кафедры физики космоса, руководитель Астрокосмического комплекса имени С.П. Королева МПГУ Юлия Яблошевская.



Она отметила, что в кружки по астрономии, которые работают при кафедре физики космоса Московского педагогического государственного университета, с удовольствием записываются школьники с семи лет, отдельный курс есть и для старшеклассников. Но это лишь часть большой работы по повышению качества преподавания астрономии в российской системе образования в целом.

«Сейчас важно помочь повысить квалификацию педагогов, преподающих астрономию в российских школах. Это позволит поддерживать интерес детей к этой области знаний. Мы предлагаем несколько форматов учебы для педагогов: есть модульные курсы, проект «Университетская среда», в рамках которой проводим занятия и по курсу астрономии, раз в год организуем международные курсы, где учат, как лучше преподавать астрономию детям разных возрастов: проводить наблюдения, делать простейшие приборы», – комментирует Юлия Яблошевская.

Особое внимание она обратила на то, что сотрудники Астрокосмического комплекса им С.П. Королева готовы провести бесплатные консультации для учителей по конкретным запросам, рекомендовать методики преподавания астрономии для учеников разных возрастных групп.

