Новые медали и скандалы: сестры Аверины взяли реванш на чемпионате мира после провала на Олимпиаде в Токио

Вадим Карасев

23-летние российские гимнастки Дина и Арина Аверины снова выбились в лидеры мирового зачета после досадного поражения на Олимпиаде в Токио. Спортсменки показали блестящие результаты на чемпионате мира по художественной гимнастике, который вчера стартовал в японском городе Китакюсю.





Арина и Дина Аверины

В первый день сестры Аверины завоевали сразу три медали: Дина взяла два золота в упражнениях с мячом и обручем, а ее сестра Арина допустила потерю обруча, но удостоилась серебра в упражнениях с мячом. В сети это выступление спортсменок сразу же начали называть реваншем после неудачи на Олимпийских играх, в результате которой сестры даже думали уйти из спорта. Напомним, что тогда из-за несправедливого, по мнению многих, судейства российская сборная впервые за 25 лет осталась без медали высшей пробы.





Дина Аверина

Сегодня состоялся финал в упражнениях с булавами и лентами, на которых основные ставки также делались на сестер Авериных. С упражнением с булавами Дина справилась на отлично и удостоилась еще одной золотой медали на чемпионате. Однако абсолютной победительницей на соревнованиях Дине выйти так и не удалось: ее подвели упражнения с лентой. В итоге победа досталась белоруске Алине Горносько, которая после этапа квалификации шла третьей за сестрами Авериными.





Дина Аверина, Алина Горносько и Арина Аверина

В финале соревнований с лентой Горносько вышла на ковер первой и хорошо выполнила свою программу — настолько, что от нахлынувших эмоций даже закричала после окончания своего выступления. Вслед за ней к упражнениям с лентой приступила Арина Аверина. Она также выступила без серьезных ошибок, но, по мнению тренерского штаба, получила заниженную оценку. За сестрой на ковер вышла Дина Аверина: ее выступление с лентой оказалось ярким и чистым, однако судьи поставили гимнастке на 0,05 балла меньше, чем ее сопернице из Беларуси. Таким образом Дина стала серебряной призеркой, а Арина взяла свою вторую серебряную медаль на этом чемпионе. В итоге Дина Аверина вышла с этих соревнований 16-кратной чемпионкой мира.

После выступления сестер Авериных тренерский штаб подал протест, однако судьи оставили свое решение без изменений. Аналогичная ситуация произошла и на вышеупомянутой Олимпиаде в Токио: тогда судьи отдали победу спортсменке из Израиля Линой Ашрам, несмотря на то что она допустила потерю предмета в своей программе, тогда как Дина выступила без серьезных ошибок.





Дина Аверина

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова уже прокомментировала судейские оценки на чемпионате мира в Японии в разговоре с "Матч ТВ". Она назвала оценки несправедливыми и обвинила в этом Наталью Кузьмину, временно отстраненного от работы руководителя технического комитета Международной федерации гимнастики.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль: это было выше ее сил. Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина — просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже, чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело,

— высказала свое мнение Винер-Усманова.

Напомним, что Наталья Кузьмина также руководила работой судей на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что Кузьмина не будет переизбираться на пост руководителя технического комитета Международной федерации гимнастики.





Дина АверинаЯна Марковская