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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 октября 2021 года

Начинается новый день. Нумерологи рассказали, под управлением какого числа он пройдет и как нам можно достичь сегодня успехов в делах и в любви. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы сделать этот четверг максимально позитивным.


Сегодняшний день идеально подходит для самоанализа и энергетических практик. Возможно, что многие из нас сегодня поймут истинные причины проблем в любовной и в финансовой сферах. Самое главное — быть честными с собой и смотреть на мир объективно.

Число-покровитель 28 октября 2021 года

Для начала нужно узнать, под влиянием какого числа пройдет этот четверг. Для этого складываем все числа даты 28.10.2021 и прибавляем в конце порядковый номер дня недели — 4. 2+8+1+0+2+0+2+1+4=20. 2+0=2.

«Юбилейный» трехсотый по счету день года пройдет под управлением Двойки. Это число, которое является интеллектуальным и духовным помощником. Оно помогает людям правильно связывать между собой прошлое и будущее. Двойка укрепляет нашу память, помогает обрести тягу к новым знаниям. Именно из-за этого главным символом текущего дня можно назвать древо познания. Это олицетворение ума, интеллекта, мудрости, связи между новым и старым, хорошим и плохим. В этот день повезет больше всего тем, кто готов к изменениям и может ставить перед собой новые цели.



События 28 октября из прошлого

28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Этот день будет богат на запоминающиеся события.

28 октября Чехословакия провозгласила свою независимость от Австро-Венгрии. Двойка поощряет самостоятельность и самодостаточность людей.

28 октября 1965 года в США открывается самый большой монумент в мире — «Ворота на Запад». Двойка любит установление рекордов, поэтому не бойтесь сегодня покорять новые вершины. Каждый из нас может прыгнуть выше головы. Нужно лишь желание.

28 октября 2011 года после реконструкции вновь был открыт Большой театр. Сегодня можно заниматься ремонтом, перестановкой мебели, переездами.

Советы нумерологов на этот четверг


Во время правления Двойки от любви до ненависти порой всего один шаг. Сегодня нужно быть осторожнее в общении с людьми. Одно неверное слово может поставить крест на любых отношениях.

Число 2 является поклонником традиционализма. Не бойтесь мыслить консервативно.

Люди, которых вы принимаете за друзей и товарищей, могут показать себя с другой стороны. Это стоит расценивать как большую удачу, потому что в иной ситуации это было бы крайне непредсказуемо.

Старайтесь не обижаться на близких, друзей и коллег. Не стоит тащить негатив в свою душу. Речь не только об обидах, но и о зависти, злости.

Двойке хочется, чтобы люди сменили гнев на милость. Если сегодня кто-то будет вас провоцировать на негативные эмоции, не нужно отвечать тем же. Научитесь прощать.

Талисманы удачи на 28 октября

Главный талисман удачи сегодня — это синий цвет в одежде. Синий цвет пробуждает в нас духовные силы и заставляет идти за своей мечтой, оказывает помощь в духовных практиках. Также полезными будут оранжевый, красный и фиолетовый цвета.

Символ инь-ян. Число 2 символизирует собой двойственность и ассоциируется с этим популярным восточным символом. Поставьте его на рабочий стол компьютера, чтобы гармонизировать свое сознание.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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