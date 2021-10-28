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Ольга Амельченкова заявила о готовности волонтеров акции #Мывместе объединить усилия для борьбы с пандемией

Ольга Амельченкова заявила о готовности волонтеров акции #Мывместе объединить усилия для борьбы с пандемией

Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова сообщила об объединении усилий волонтеров для борьбы с пандемией.

"Сила нашей страны — в единстве. В самые сложные периоды истории мы объединялись — и побеждали. Сегодня мы вновь объединяем усилия волонтеров в борьбе с пандемией коронавируса вместе с @er_turchak, @kastiukevich, @artmetelev. Наше движение #ВолонтерыПобеды накопило огромный опыт по оказанию помощи ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям", — сообщает Амельченкова на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Депутат добавила, что самыми уязвимыми перед коронавирусом остаются ветераны, труженики тыла.

"Чаще всего ветеранам не хватает простого человеческого общения. Особенно тем, кто потерял своих родных и остался один на самоизоляции. Кому-то нужна помощь в доставке продуктов и лекарств из магазина", — отметила она.

По ее словам, волонтерам поступают самые разные запросы о помощи. Так, в Северной столице добровольцы помогли ветерану в разборе его домашней библиотеки для передачи книг в публичное учреждение.

"К 80-летию начала блокады мы исполнили мечту 101-летнего защитника Ленинграда Абрама Израилевича Миркина из Орловской области посетить места, где он сражался в годы войны. Ветеран осенью 2020-го переболел ковидом, этим летом поставил себе вакцину, чувствует себя хорошо. Сейчас многие боятся вакцинации. Таким людям я хочу привести в пример Абрама Израилевича, который в своем почтенном возрасте не стал верить слухам и теперь рад, что может безопасно путешествовать по России", — написала Амельченкова.



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По материалам: uposters.ru

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