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Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа

Гибкая черепица – многослойный кровельный материал. Основа – стеклохолст, на который нанесен битум. С наружной стороны он покрыт защитным слоем минеральной крошки, которая предохраняет материал от осадков, солнца, механического воздействия. Внутренний слой битума необходим для приклейки каждого элемента черепицы (гонта) к крыше – до начала монтажа он покрыт специальной плёнкой.

Классификация гибкой черепицы идёт по нескольким признакам, один из которых – форма гонта. Основные разновидности:

  • ромб,
  • кирпич,
  • шестигранник;
  • прямоугольник;
  • дранка.

Также используются более причудливые названия, такие как «драконий зуб» и «бобровый хвост». Они даются изделиям из-за особой формы «лепестков».

По толщине гибкая черепица разделяется на трёх, двух и однослойную. Трёхслойный материал выглядит более естественно – у него есть объём и рельеф. Также он отличается лучшей устойчивостью к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, более влагостоек и долговечен. Срок его службы превышает 50 лет, в то время как у однослойной гибкой черепицы составляет всего порядка 20 лет. Однако, и стоимость многослойного покрытия может быть в два-три раза выше, чем однослойного.

Основные плюсы

Гибкая черепица имеет ряд неоспоримых преимуществ как перед традиционными кровельными материалами, так и перед многими инновационными рулонными покрытиями. Основные достоинства:

  • Долговечность, обусловленная как прочной влагостойкой основой, так и наличием внешнего защитного слоя, составляет от 20 до 50 лет.
  • Экономичный монтаж – отходы не превышают 5% от общего количества материала.
  • Универсальность применения – годится для использования практически в любых климатических условиях. Стойка к перепадам температуры и воздействию влаги.
  • Не подвержена гниению и коррозии, устойчива к химическому и биологическому воздействию.
  • Имеет привлекательный внешний вид.

Отдельно следует отметить такое достоинство как шероховатость наружного слоя. Это позволяет лучше удерживаться на крыше в случае проведения каких-либо ремонтных работ, а также препятствует лавинообразному сходу слоя снега, даже без обустройства снегозадержателей.

Особенности гибкой кровли

Кроме основных характеристик, которые уже сами по себе делают материал уникальным, у него так же имеется ряд дополнительных преимуществ:

  • Минеральная крошка делает гибкую черепицу невосприимчивой к воздействию ультрафиолета;
  • Ветровые нагрузки выдерживает лучше, чем листовые материалы;
  • В ассортименте продукции представлено большое количество разнообразных форм и цветов, что позволяет подобрать покрытие идеально подходящее для любого дома;
  • Подходит для монтажа на крыши любой формы без ограничений;
  • Имеет сравнительно небольшую массу, что снижает требования к прочности основания.
  • Диэлектрические свойства материала.

При этом монтаж гибкой черепицы осуществляется проще чем многих других кровельных материалов.

Основные этапы укладки гибкой черепицы

Первоначально устанавливается карнизная планка, она позволяет усилить свес и помогает лучше отводить воду. Элемент совмещается с краем основания и крепится гвоздями к основанию. Дальше монтаж ведется в такой последовательности:

  • Чтобы обеспечить лучшую защиту древесного основания крыши от проникновения влаги используется водоизолирующая мембрана – подкладка под гибкую черепицу;
  • Подкладку разворачивают из рулона параллельно карнизу. При этом, чтобы закрыть всю площадь крыши понадобится несколько отдельных полотен. Для обеспечения герметичности стыка, необходимо делать нахлёст не менее 10 см и промазывать его мастикой;
  • Когда раскладка закончена подложку крепят к основанию с помощью специальных гвоздей, соблюдая расстояние между ними в 20-25 см;
  • Следующая операция – усиление карнизов. Металлические планки здесь монтируются поверх подложки, а затем крепятся кровельными гвоздями;
  • Чтобы приступить к укладке черепицы, необходимо сформировать стартовую полосу. Её можно сделать как из самой черепицы, так и из специальных коньково-карнизных элементов. Стартовую полосу укладывают на расстоянии 1-2 см от перегиба карнизной планки и фиксируют с помощью мастики;
  • Затем укладывают первый ряд гибкой черепицы так, чтобы её «лепестки» заходили внахлёст на предыдущий слой материала. Затем её положение фиксируется гвоздями – при угле наклона ската более 45 градусов, рекомендуется использовать дополнительные гвозди;
  • При размещении последующих рядов необходимо следить, чтобы новые гонты закрывали места установки гвоздей.

На финальном этапе работ с помощью специальных элементов закрывают конёк крыши и торцевые её элементы. Чтобы облегчить процесс укладки и упростить выравнивание отдельных элементов можно заранее произвести разметку. Особенно рекомендуется это сделать, если крыша сложной формы или на ней имеются выступающие конструкции. Дополнительная информацию о монтаже черепицы: https://www.docke.ru/articles/roof/tekhnologiya-ustroystva-krovli-iz-gibkoy-cherepitsy/.

# Строительство

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