Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа

Роман Иванов

Гибкая черепица – многослойный кровельный материал. Основа – стеклохолст, на который нанесен битум. С наружной стороны он покрыт защитным слоем минеральной крошки, которая предохраняет материал от осадков, солнца, механического воздействия. Внутренний слой битума необходим для приклейки каждого элемента черепицы (гонта) к крыше – до начала монтажа он покрыт специальной плёнкой.

Классификация гибкой черепицы идёт по нескольким признакам, один из которых – форма гонта. Основные разновидности:

ромб,

кирпич,

шестигранник;

прямоугольник;

дранка.

Также используются более причудливые названия, такие как «драконий зуб» и «бобровый хвост». Они даются изделиям из-за особой формы «лепестков».

По толщине гибкая черепица разделяется на трёх, двух и однослойную. Трёхслойный материал выглядит более естественно – у него есть объём и рельеф. Также он отличается лучшей устойчивостью к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, более влагостоек и долговечен. Срок его службы превышает 50 лет, в то время как у однослойной гибкой черепицы составляет всего порядка 20 лет. Однако, и стоимость многослойного покрытия может быть в два-три раза выше, чем однослойного.

Основные плюсы

Гибкая черепица имеет ряд неоспоримых преимуществ как перед традиционными кровельными материалами, так и перед многими инновационными рулонными покрытиями. Основные достоинства:

Долговечность, обусловленная как прочной влагостойкой основой, так и наличием внешнего защитного слоя, составляет от 20 до 50 лет.

Экономичный монтаж – отходы не превышают 5% от общего количества материала.

Универсальность применения – годится для использования практически в любых климатических условиях. Стойка к перепадам температуры и воздействию влаги.

Не подвержена гниению и коррозии, устойчива к химическому и биологическому воздействию.

Имеет привлекательный внешний вид.

Отдельно следует отметить такое достоинство как шероховатость наружного слоя. Это позволяет лучше удерживаться на крыше в случае проведения каких-либо ремонтных работ, а также препятствует лавинообразному сходу слоя снега, даже без обустройства снегозадержателей.

Особенности гибкой кровли

Кроме основных характеристик, которые уже сами по себе делают материал уникальным, у него так же имеется ряд дополнительных преимуществ:

Минеральная крошка делает гибкую черепицу невосприимчивой к воздействию ультрафиолета;

Ветровые нагрузки выдерживает лучше, чем листовые материалы;

В ассортименте продукции представлено большое количество разнообразных форм и цветов, что позволяет подобрать покрытие идеально подходящее для любого дома;

Подходит для монтажа на крыши любой формы без ограничений;

Имеет сравнительно небольшую массу, что снижает требования к прочности основания.

Диэлектрические свойства материала.

При этом монтаж гибкой черепицы осуществляется проще чем многих других кровельных материалов.

Основные этапы укладки гибкой черепицы

Первоначально устанавливается карнизная планка, она позволяет усилить свес и помогает лучше отводить воду. Элемент совмещается с краем основания и крепится гвоздями к основанию. Дальше монтаж ведется в такой последовательности:

Чтобы обеспечить лучшую защиту древесного основания крыши от проникновения влаги используется водоизолирующая мембрана – подкладка под гибкую черепицу;

Подкладку разворачивают из рулона параллельно карнизу. При этом, чтобы закрыть всю площадь крыши понадобится несколько отдельных полотен. Для обеспечения герметичности стыка, необходимо делать нахлёст не менее 10 см и промазывать его мастикой;

Когда раскладка закончена подложку крепят к основанию с помощью специальных гвоздей, соблюдая расстояние между ними в 20-25 см;

Следующая операция – усиление карнизов. Металлические планки здесь монтируются поверх подложки, а затем крепятся кровельными гвоздями;

Чтобы приступить к укладке черепицы, необходимо сформировать стартовую полосу. Её можно сделать как из самой черепицы, так и из специальных коньково-карнизных элементов. Стартовую полосу укладывают на расстоянии 1-2 см от перегиба карнизной планки и фиксируют с помощью мастики;

Затем укладывают первый ряд гибкой черепицы так, чтобы её «лепестки» заходили внахлёст на предыдущий слой материала. Затем её положение фиксируется гвоздями – при угле наклона ската более 45 градусов, рекомендуется использовать дополнительные гвозди;

При размещении последующих рядов необходимо следить, чтобы новые гонты закрывали места установки гвоздей.

На финальном этапе работ с помощью специальных элементов закрывают конёк крыши и торцевые её элементы. Чтобы облегчить процесс укладки и упростить выравнивание отдельных элементов можно заранее произвести разметку. Особенно рекомендуется это сделать, если крыша сложной формы или на ней имеются выступающие конструкции. Дополнительная информацию о монтаже черепицы: https://www.docke.ru/articles/roof/tekhnologiya-ustroystva-krovli-iz-gibkoy-cherepitsy/.