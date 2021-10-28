Подростков защитят от нового вида токсикомании

Кубанские законодатели приняли закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ" и внесли изменения в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Необходимость принятия закона связана с тем, что в последнее время сотрудники органов правопорядка всё чаще фиксируют в подростковой среде проявления новой формы токсикомании, получившей название «сниффинг». Это явление представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья детей.

Законом предусматривается запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Продавец будет обязан потребовать у покупателя, в совершеннолетии которого он сомневается, документ, удостоверяющий личность. Нарушение данной нормы повлечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от девяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

«Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия — токсикомании. Но при этом понимаем, что это только первый шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят. Гораздо более важная задача — сформировать у молодёжи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов», — прокомментировал принятие закона руководитель парламента Кубани Юрий Бурлачко.

Полина Романова