Проектную школу для учащихся из России и стран СНГ проведет Кружковое движение НТИ

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) проведет Международную проектную школу для старшеклассников из России и стран СНГ. Занятия начнутся уже в конце марта 2022 года.

Присоединиться к проекту смогут 40 школьников из России и 40 школьников из стран СНГ. Они будут приглашены по итогам конкурса портфолио достижений в области инженерии. Отбор начнется до конца 2021 года.

Участники школы займутся разработкой технологических проектов в области новой энергетики, интернета вещей, промышленных инноваций и образования в эпоху пандемии. В работе школьникам помогут ведущие эксперты стран СНГ.

«По итогам проектной школы мы получим устойчивые молодежные команды, способные продолжать работу на глобальном рынке и создавать международные технологические проекты, которые могут вырасти в стартапы и далее – в технологические компании», – говорит лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Напомним, что Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Среди инициатив движения – Национальная технологическая олимпиада, проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТО», цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО» и т.д.