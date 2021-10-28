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Путин отметил значение экономического форума в Вероне

Путин отметил значение экономического форума в Вероне

Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия.

"Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии", - говорится в обращении.

В нем отмечается, что в повестке дня форума значатся вопросы, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств - это и топливно-энергетическая безопасность, цифровой переход, устойчивое развитие и проблемы изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике и другое.

"Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям", - указал президент России.

Путин также выразил надежду на то, что форум пройдет в деловом ключе и даст старт новым инициативам.

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По материалам: uposters.ru

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