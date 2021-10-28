РобоФорекс – краткий обзор брокера и отзывы

Роман Иванов

Брокерская компания RoboForex (РобоФорекс) основана в 2009 году. За это время РобоФорекс успел оказать услуги на финансовых рынках в 170 странах. С 2009 года до настоящего момента услугами компании регулярно пользуются 3,5 млн. клиентов по всему миру.

Программное обеспечение Forex-индустрии начало стремительно развиваться с появлением на мировом финансовом рынке брокерской компании РобоФорекс. Именно поэтому на данный момент данная компания считается передовой в индустрии Форекса. Лучшие представители мирового финансового рынка заявляют о том, что компания RoboForex – надежные партнеры с выгодными условиями. Достижения брокерской команды РобоФорекс также отмечены различными премиями: компания имеет международную и европейскую лицензию на предоставление финансовых услуг. Поэтому эта компания завоевала всемирное признание и статус надежного партнера.

Однако, как и у всякой компании, РобоФорекс имеет отрицательные стороны:

Минимальный депозит, сумма которого составляет $10, что по остальным меркам, довольно высокий входной порог.

Заниженное количество валютных пар. Их максимальное количество – 36.

Инструмент «криптовалюта» на площадке R Trader во время торговли отсутствует, но, скорее всего, это временный недочет.

Несмотря на это, брокерская компания RoboForex не уступает своим конкурентам. Преимуществ у мировой компании намного больше:

Выгодные торговые условия вне зависимости от размера депозита и прочих параметров.

Высокие партнерские выплаты, цена которых составляет от пяти долларов за один лот. Подобных предложений нет в других брокерских компаниях.

Возможность перевода сделок на сторонние рынки (например, STP и ECN).

Вывод денежных средств с аккаунта на кошелек или карту без задержек. Вам не понадобится ждать несколько часов или сутки, чтобы получить свои средства.

Отзывы о РобоФорекс

Наилучшим способом узнать о том, насколько хорошо работает та или иная брокерская компания, можно узнать исходя из отзывов на нее. Положительные отзывы повышают рейтинг, а негативные – понижают. Для того чтобы лишить возможности фальсификации, у компании RoboForex отзывы проходят лишь минимальную обработку, с сохранением стиля автора, например:

«Начал работу на Форексе с РобоФорекса, где и работаю до сих пор. Моим заслугам на финансовом рынке я обязан этой компании. На сайте есть дополнительные курсы, образовательные статьи и много информации для повышения знаний в области торговли на рынке. Это очень приятно, что можно получать знания из достоверного источника.»