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"Роснефть" заключила ряд соглашений на Евразийском экономическом форуме

"Роснефть" заключила ряд соглашений на Евразийском экономическом форуме

В рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне "Роснефть" подписала ряд соглашения с компаниями DeGolier & MacNaughton Corp. и Trafigura, связанных с выбросами углекислого газа.

Договоренность с DeGolier & MacNaughton Corp. касается оценки ресурсов подземного хранения СО2 на лицензионных участках "Роснефти" в России. Оценку проведут с учетом методических рекомендаций системы управления подземным хранением ресурсов углекислого газа общества инженеров-нефтяников, а также стандартов международной организации по стандартизации.

Исследования включают в себя общую экономическую оценку использования углекислого газа в процессах повышения нефтеотдачи пластов, а также рекомендации по опытно-промышленному применению этого метода на лицензионных участках "Роснефти".

По условиям соглашения с Trafigura , компании обеспечат независимый подсчет выбросов углерода Роснефти от мест добычи до 3 экспортных портов России: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. В 2020 г. объем поставок через эти порты составил около 20% от общего объема нефти, экспортируемой "Роснефтью".

Проверку будет проводить сторонний оценщик. "Роснефть" и Trafigura также прорабатывают возможность реализовывать совместные проекты по сокращению выбросов парниковых газов по всей цепочке формирования стоимости нефти марки Urals.

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По материалам: uposters.ru

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