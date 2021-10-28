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России нужна качественно иная финансовая политика, уверен Зюганов

России нужна качественно иная финансовая политика, уверен Зюганов

Тема: Пленарное заседание Госдумы 28 октября 2021 года


10:25  Автор: Анна Шушкина



Для того чтобы Россия могла войти в пятёрку ведущих экономик мира, согласно задаче, поставленной президентом, необходима новая финансовая политика. Об этом сказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы.

Сегодня Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы, внесённый Правительством.

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Последние 10 лет подряд темпы экономического развития России составляют менее одного процента в год, указал Зюганов. «Чтобы войти в пятёрку ведущих экономик мира, надо иметь темпы роста выше мировых, а они за десять лет сложились на уровне 3,5 процента», — сказал политик. Если экономика не выйдет в ближайшие три года на темпы роста в 4-7 процентов в год, то задачи Послания будут провалены, уверен он.

Фракция КПРФ, по словам Зюганова, ранее подготовила бюджет развития страны объемом 33 триллиона рублей и оснастила его необходимым законодательством. «Он связан с выполнением установок президента — войти в пятёрку ведущих экономик мира, одолеть бедность и вымирание и сделать всё, чтобы прорваться в новейшие технологии», — сказал глава фракции КПРФ.


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В проекте бюджета на 2022-2024 годы, внесённом Правительством, по его словам, впервые сокращаются расходы на развитие экономики, сферы здравоохранения и образования. «Одновременно гигантские деньги вкладываются в Фонд национального благосостояния. А благосостояния на сегодня  нет: 20 тысяч рублей и менее получает полстраны», — сказал политик.

Нужен новый курс и качественно иная финансовая политика, уверен он. «Мы прописали в конкретных законах, где можно взять средства и ресурсы», — добавил Зюганов.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



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По материалам: pnp.ru

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