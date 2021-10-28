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Россия вошла в тройку лидеров по числу смертей из-за селфи

Россия вошла в тройку лидеров по числу смертей из-за селфи

Группа испанских ученых провела исследование, посвященное количеству смертей и тяжелых травм людей, делавших селфи. Оказалось, что с 2008 года во время съемки на смартфон пострадали 433 человека, из которых 379 скончались, говорится в статье, опубликованной в Journal of Travel Medicine.

Эксперты выделили мировых лидеров по числу несчастных случаев. Первое место заняла Индия, там зафиксировали 26% случаев гибели во время селфи. На втором месте — США, где за период с 2008 по 2021 год скончались 10% человек. А замыкает тройку Россия — за 13 лет зафиксировано 8,7% смертей.

Средний возраст погибших составил 24,4 года. Самой частой причиной оказалось падение с высоты (49,9%). В 28% случаев летальный исход последовал на транспорте (из них 56 случаев на поездах). В 13,5% случаев люди, делавшие снимок, утонули.

Как сообщал Ruposters, ранее в смартфонах компании Samsung нашли шпионские функции, передающие информацию производителю и его партнерам.

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По материалам: uposters.ru

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