Россия вошла в тройку лидеров по числу смертей из-за селфи

Вадим Карасев

Группа испанских ученых провела исследование, посвященное количеству смертей и тяжелых травм людей, делавших селфи. Оказалось, что с 2008 года во время съемки на смартфон пострадали 433 человека, из которых 379 скончались, говорится в статье, опубликованной в Journal of Travel Medicine.

Эксперты выделили мировых лидеров по числу несчастных случаев. Первое место заняла Индия, там зафиксировали 26% случаев гибели во время селфи. На втором месте — США, где за период с 2008 по 2021 год скончались 10% человек. А замыкает тройку Россия — за 13 лет зафиксировано 8,7% смертей.

Средний возраст погибших составил 24,4 года. Самой частой причиной оказалось падение с высоты (49,9%). В 28% случаев летальный исход последовал на транспорте (из них 56 случаев на поездах). В 13,5% случаев люди, делавшие снимок, утонули.

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