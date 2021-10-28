Самый вместительный за Уралом образовательный кластер появится в Красноярске

Строительство объекта в микрорайоне Бугач г. Красноярска идет с опережением графика, уточняет Министерство образования Красноярского края. Новую школу, рассчитанную на 1550 школьников, сдадут в следующем году, и она станет самой вместительной за Уралом.

Кроме учебных помещений, в новом образовательном кластере оборудуют спальни для младших школьников, остающихся на продленку, помещения для культурных мероприятий и дополнительных занятий. На пришкольной территории обустроят спортивные площадки и беседки.

В настоящее время подрядчик уже завершил строительство коробки, основные бетонные работы, монтаж перекрытий и перегородок. В одном из корпусов уже установлены окна, завершается создание теплового контура.

Прямо напротив школы, через улицу, располагаются кварталы современных новостроек. Дети из этих домов станут первыми учениками новой школы. Безопасность пути через оживленную улицу обеспечит надземный пешеход. Он возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и будет введен в эксплуатацию одновременно с образовательным учреждением. Строители начали подготовку объекта: выносят водопроводные, канализационные и электрические сети, попадающие в зону сходов с пешеходного моста. Переход изготовят по инновационным технологиям из алюминиевых сплавов.

Школа и пешеходный переход будут оборудованы лифтами и доступны для маломобильных групп населения. Вокруг образовательного учреждения построят дорогу с тротуарами.

Кроме школы на Бугаче, в Красноярске в рамках нацпроекта «Демография» строится три детских сада. Два из них, в микрорайоне Тихие Зори и на улице 8 Марта, будут сданы уже до конца текущего года. Всего за последние четыре года в Красноярске построено пять больших школ и 17 садиков.