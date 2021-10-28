Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве

Вадим Карасев

В минувший вторник, 26 октября, на ВДНХ в пространстве "Принятие будущего" состоялось открытие аудиовизуальной инсталляции "Портрет поклонения". Гостями вечера стали Сати Казанова, Полина Аскери, Варвара Шмыкова, Маша Федорова, Мария Шумакова и многие другие.

Главной темой выставки стали поиск и выстраивание экологичных отношений с собой и с миром. Над проектом работали современные художники, режиссеры, драматурги и композиторы, среди которых Александр Созонов, Женя Беркович, Александр Карпов и многие другие.





Сати Казанова





Полина Аскери





Маша Федорова





Варвара ШмыковаДаниил Радлов и Варвара Шмыкова

Инсталляция поделена на восемь тематических пространств, в которых можно увидеть абстрактные скульптуры, видеокартины, лазерный перформанс, экспозиции робототехники и даже принять участие в мастер-классах по основам программирования.

Амбассадорами проекта стали Маргарита Пушкина, Владимир Варнава, Mujuice, Варвара Шмыкова, Ксения Чилингарова, Мария Кравцова и другие.

Посетить выставку можно будет до 20 января включительно.





Мария Шумакова с гостемЕлена КрыгинаВлад ЛисовецКсения ЧилингароваДенис СимачевСтелла АминоваЮлия КалмановичАнна АнтимонийЯсмина МуратовичМария КравцоваГор НахапетянМариана Панкина