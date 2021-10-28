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Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве

Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве

В минувший вторник, 26 октября, на ВДНХ в пространстве "Принятие будущего" состоялось открытие аудиовизуальной инсталляции "Портрет поклонения". Гостями вечера стали Сати Казанова, Полина Аскери, Варвара Шмыкова, Маша Федорова, Мария Шумакова и многие другие.

Главной темой выставки стали поиск и выстраивание экологичных отношений с собой и с миром. Над проектом работали современные художники, режиссеры, драматурги и композиторы, среди которых Александр Созонов, Женя Беркович, Александр Карпов и многие другие.


Сати Казанова


Полина Аскери


Маша Федорова


Варвара Шмыкова
Даниил Радлов и Варвара Шмыкова

Инсталляция поделена на восемь тематических пространств, в которых можно увидеть абстрактные скульптуры, видеокартины, лазерный перформанс, экспозиции робототехники и даже принять участие в мастер-классах по основам программирования.

Амбассадорами проекта стали Маргарита Пушкина, Владимир Варнава, Mujuice, Варвара Шмыкова, Ксения Чилингарова, Мария Кравцова и другие.

Посетить выставку можно будет до 20 января включительно.


Мария Шумакова с гостем
Елена Крыгина
Влад Лисовец
Ксения Чилингарова
Денис Симачев
Стелла Аминова
Юлия Калманович
Анна Антимоний
Ясмина Муратович
Мария Кравцова
Гор Нахапетян
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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