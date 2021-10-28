Шайло Джоли-Питт вышла в свет в перешитом платье своей матери Анджелины Джоли

Вадим Карасев

Старшая биологическая дочь 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта Шайло снова привлекла к себе внимание прессы. Вчера на очередной премьере в рамках мирового промотура новой картины своей звездной мамы "Вечные" в Лондоне 15-летняя девочка появилась в платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась Анджелина Джоли.





Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Захарой и Вивьвен

Голливудская звезда надевала наряд в 2019 году, когда находилась в рекламном туре другой картины со своим участием "Малефисента: Владычица тьмы". Для Шайло же платье немного переделали: укоротили его длину, а также ушили в области декольте. Образ девочки для красной дорожки дополнили черные балетки, гладкий пучок, серьги-кольца и легкий макияж.

Кстати, этот ход звездное семейство уже использовало на прошлой неделе. Тогда старый образ Анджелины на красной дорожке премьеры "Вечных" в Лос-Анджелесе повторила ее 16-летняя приемная дочь Захара.





Анджелина Джоли в 2019 году





Шайло и Захара Джоли-Питт

В эти дни повзрослевшая и кардинально сменившая стиль Шайло Джоли-Питт является одной из самых обсуждаемых фигур в западной прессе (чаще сегодня обсуждается разве что экстремальная худоба ее звездной матери). Многих удивили свежие выходы в свет Шайло, ведь раньше она не стремилась подчеркивать свою женственность, одевалась в мешковатые вещи и носила короткую стрижку под мальчика.





Шайло Джоли-Питт

Еще в двухлетнем возрасте малышка заявила родителям, что считает себя мальчиком и попросила называть ее Джоном. Анджелина и Брэд не пытались как-то повлиять на дочь и позволяли ей самовыражаться, послушно называя Шайло мужским именем.

Некоторые дети хотят быть похожими на Супермена и носят накидки, как у него. Она же хочет быть похожей на своих братьев. Это то, кем она является. Это стало для нас неожиданностью, но это действительно интересно. В ней скрыто гораздо больше: она забавная, милая и симпатичная. Но она на самом деле любит галстуки,

— рассказывала Анджелина о Шайло несколько лет назад.

В прессе также появлялись слухи, что Шайло официально сменила имя на мужское и начала процесс трансгендерного перехода. Так далеко девочка очевидно не зашла и все еще определяется с гендерной идентичностью.





Анджелина Джоли с детьмиЯна Марковская