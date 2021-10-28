Школьники Челябинской области узнают о востребованных в туризме профессиях



Профориентационная туристско-краеведческая онлайн-школа, работающая на платформе областного Центра дополнительного образования детей, 28 и 29 октября проводит занятия по направлению «Культурно-познавательный туризм» для школьников с 5-го по 11-й класс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

В программе школы – образовательные мастер-классы и интерактивные блоки: «Профессии будущего» (о том, какие специальности в туристическом мире востребованы уже сейчас, а какие будут пользоваться спросом через несколько лет), «Компетенции будущего» (о навыках, которые необходимо развивать, чтобы освоить связанные с туризмом профессии). Также участники программы познакомятся с достопримечательностями России и узнают, какие туристические маршруты существуют на территории страны.