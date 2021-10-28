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СМИ: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду ждут ребенка

СМИ: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду ждут ребенка

Издание Hola! со ссылкой на инсайдера сообщает, что 36-летний Криштиану Роналду и его 27-летняя возлюбленная Джорджина Родригес ждут ребенка. По информации СМИ, модель сейчас находится на 12-й неделе беременности. Инсайдер отметил, что пара очень рада этой новости. Официально влюбленные пока не подтвердили эту информацию.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду, которые вместе пять лет, уже воспитывают четверых детей: 11-летнего Криштиану-младшего, имени матери которого футболист не раскрывает, четырехлетних близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью, и общую трехлетнюю дочь Алану. Детей бойфренда Родригес очень любит и воспитывает как своих, проводя с ними все свободное время.

Год назад Джорджина признавалась в интервью, что хотела бы вновь стать матерью, и, возможно, ее мечты теперь воплотились в реальность.


Несмотря на довольно длительные отношения, под венец пара пока не спешит. Их уже несколько раз подозревали в помолвке, однако влюбленные пока не обручились. Джорджину тем не менее этот вопрос, похоже, волнует — в реалити-шоу о своей жизни она призналась, что хотела бы сыграть свадьбу, и выразила надежду, что это все же случится. Роналду жениться, впрочем, и не отказывался и говорил, что обязательно это когда-нибудь сделает. Но никакой даже примерной даты не называл.


Первым новостью со Spletnik поделился блогер yul1yayult.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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