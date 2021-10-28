"Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время, считают в Центре им. Гамалеи

Вадим Карасев

Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины против нового коронавируса "Спутник V" построен, препарат может получить регистрацию в ближайшее время, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

Гущин также отметил, что около 70 стран фактически уже признали "Спутник V".

"По факту это [регистрация ВОЗ], скорее, будет иметь значение, наверное, для людей, которые много путешествуют. Для людей, которые мало путешествуют, самая главная задача сейчас — вакцинировать и защитить себя в России", — заключил он.