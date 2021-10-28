Таро-прогноз на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Провести последний месяц осени успешно и выполнить запланированные дела в срок помогут советы старших Арканов. Рекомендации, отраженные в таро-прогнозе, будут ценным подспорьем для Знаков Зодиака, мечтающих о благополучном будущем.

Узнать о том, как сложатся события в ноябре, Знакам Зодиака поможет вдумчивый анализ расклада. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с советами и предостережениями, чтобы быть во всеоружии и не упустить шанс привлечь благополучные перемены.

Овен





В начале мясца Овнам важно быть осмотрительнее. Аркан «Умеренность» говорит о том, что цель будет достигнута, если запастись терпением и не сворачивать с выбранного пути. Овнам стоит поработать над эмоциями, чтобы они не сыграли злую шутку в ответственный момент.

По карте «Император» в середине месяца Овны смогут навести порядок в своей жизни, обрести уверенность и принимать решения, которые помогут выйти на новый уровень. Совет карты — поступать мудро и непредвзято, чтобы не испортить своей репутации.

Завершает ноябрь Аркан «Императрица». По нему Овнам нужно привыкнуть к произошедшим в жизни переменам, принять свою судьбу и двигаться в ногу со временем. Успех придет не сразу, но его предвестие Овны смогут ощутить, испытав душевный подъем.

Телец





Аркан «Луна» открывает ноябрь, призывая Тельцов бороться со своими страхами. Беспочвенные переживания и домыслы будут негативно влиять на дела и настроение, поэтому от них нужно избавляться и искать выход из тупика.

Карта «Колесница» указывает на время, когда Тельцы смогут ощутить ветер перемен. По этому Аркану нельзя медлить: действовать нужно здесь и сейчас, но не переоценивать своих сил и не брать на себя непосильную ношу.

По карте «Иерофант» Тельцы смогут получить помощь, от которой не стоит отказываться. Карта указывает на необходимость расставить приоритеты, чтобы успеть в срок все то, что было в планах.

Близнецы





Аркан «Повешенный» указывает Близнецам на необходимость поразмышлять, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. Карта говорит о переменах, которые уже происходят, и к ним нужно приспособиться без спешки и страха.

Аркан «Солнце» указывает на благоприятный период и процветание. Близнецы смогут наладить отношения с близкими, а также достичь новых успехов в деловой среде, если будут оптимистичны.

По карте «Отшельник» Близнецам в конце ноября стоит отдалиться от суеты и шума, заглянуть внутрь себя и понять, что же на самом деле нужно предпринять, чтобы привлечь счастье. Аркан указывает на временную паузу, когда важно переосмыслить происходящее и найти новый путь.

Рак





«Повешенный» в раскладе на начало ноября — карта, указывающая Ракам на неверно выбранный путь или невозможность продолжать дело из-за допущенных ошибок. Исправить ситуацию поможет активная работа и умение расставлять правильные приоритеты, отказываясь от старого.

Аркан «Колесница» говорит о прорыве, когда дела двигаются с мертвой точки. Ракам нельзя медлить, ведь на кону будет благополучное будущее. Активность и позитивный настрой вместе с вынесенными ранее уроками помогут достичь процветания.

По карте «Башня» Раки должны быть готовы к резким жизненным переменам. Карта не сулит неприятностей, если принять происходящее, подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства и ставить перед собой реальные задачи.

Лев





«Правосудие» в раскладе для Львов — карта, призывающая нести ответственность не только за поступки, но и за слова. Ситуация изменится к лучшему, если не пытаться схитрить или обманом достичь новых высот.

Аркан «Иерофант» указывает Львам на необходимость полностью посвятить себя важным делам, а также отдавать себе отчет в происходящем. Честные помыслы и хорошее настроение уберегут от ошибок и конфликтов.

По карте «Императрица» Львы ощутят прилив сил и в конце ноября смогут справиться с самыми сложными делами. Все, что потребуется, — уверенность и отсутствие спешки. Такая тактика убережет от досадных ошибок.

Дева





По карте «Умеренность» Девы смогут достичь поставленных задач, если перестанут торопиться. Карта указывает на период, когда дела продвигаются неспешно, и время нельзя торопить, чтобы не опустить досадных промахов.

В середине месяца по карте «Иерофант» Девам важно расставить приоритеты и посвятить себя тем делам, которые имеют смысл. Причин для беспокойства не будет, если действовать так, чтобы совесть была чиста.

Аркан «Влюбленные» указывает на принятие ответственных решений, которые не терпят спешки и халатного отношения. Девы смогут привлечь счастье, если начнут думать о своем благополучии, а не о том, что подумает окружение.

Весы





Аркан «Верховная жрица» говорит Весам о необходимости быть вовлеченными в процессы, происходящее в жизни. В начале месяца будет множество двояких ситуаций, когда решения нужно будет принимать не столько разумом, сколько сердцем.

По карте «Башня» Весам предстоит попрощаться с устаревшими идеями и принципами, чтобы изменить жизнь к лучшему и начать путь к собственному благополучию. Перемены не заставят себя ждать, и не упустить их из виду помогут предчувствия.

Аркан «Император» говорит о возможности мудро править своей жизнью и обрести материальное благополучие. Весам нужно постараться, чтобы принятые решения не шли вразрез с моралью.

Скорпион





По карте «Отшельник» Скорпионам стоит начать ноябрь с размышлений и исправления ошибок. Аркан указывает на период, когда можно запросто разрешить сложные вопросы, если остаться наедине с собой и быть предельно честными.

Карта «Луна» говорит о внутренних страхах и сомнениях, мешающих развитию. По этой карте Скорпионы должны доверять своей интуиции, а не слухам и сплетням, которые могут завести в тупик и оставить ни с чем.

Аркан «Дьявол» указывает на время испытаний, и их нужно пройти с честью. Скорпионы должны отдавать себе отчет в том, что обман или предательство не помогут привлечь позитивные события и приведут не к новым успехам, а к проблемам и неприятностям.

Стрелец





«Смерть» в раскладе для Стрельцов — карта, указывающая на перемены, которые больше не будут ждать. По этому Аркану жизнь меняется, и настала пора прощаться со всем, что уже сыграло свою роль в жизни.

По карте «Повешенный» Стрельцы могут столкнуться с тем, что дела зашли в тупик. При таком раскладе важно найти новое занятие, чтобы не терять времени даром. Вернуться к решению вопросов можно позже, когда наступит благоприятное время.

Карта «Императрица» сулит Стрельцам позитивные события. По этому Аркану в жизнь придут позитивные перемены, благодаря которым получится найти свое место в жизни и обрести гармонию в отношениях с близкими.

Козерог





Аркан «Мир» указывает Козерогам на время, когда достичь поставленных целей не составит труда. В начале ноября стоит завершить текущие дела, чтобы получить достойную награду, а затем выбрать новую цель и идти к ней, не сворачивая с пути и не предавая своих идеалов.

По карте «Солнце» Козерогов ожидает триумф. Карта говорит не только о позитивных событиях, но и о возможности достичь стабильности во всех сферах жизни. Позитивный настрой и активная работа на свое благополучие приведут к новым победам.

Карта «Правосудие» указывает Козерогам на необходимость нести ответственность за слова и поступки. Честность и умение принимать верные решения освободят от работы над ошибками, и Козероги смогут обрести счастье.

Водолей





Карта «Солнце» указывает Водолеям на отличное начало ноября, когда препятствий на пути нет. По этому Аркану Водолеи смогут привлечь позитивные события и достичь триумфа, если будут верны себе и своим принципам.

По карте «Дьявол» Водолеев ждут испытания воли, которые нужно пройти с честью и высоко поднятой головой. Совет карты — не потакать прихотям и не идти на поводу окружения, чтобы не совершить досадных промахов.

Аркан «Сила» указывает на умение преодолевать трудности и не бояться перемен. По этой карте Водолеи смогут обрести гармонию с собой и внешним миром, обуздать энергию и направить е в мирное русло.

Рыбы





Карта «Звезда» сулит Рыбам достижение поставленных целей. По этой карте нет причин для беспокойства им тревоги. Рыбы находятся под высшей защитой, и могут смело идти навстречу своей мечте.

По карте «Луна» свернуть с верного пути Рыбы могут в том случае, если будут потакать страхам и сомнениям. Негативные эмоции разрушат удачу и здоровью, и с ними нужно активно бороться за свое благополучие.

Карта «Дурак» указывает на ситуацию, когда нельзя принимать поспешных решений. Рыбам предстоит взять бразды правления в свои руки и помнить, что спонтанность — враг позитивных перемен.