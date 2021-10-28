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Толстой оценил реакцию ЮНЕСКО на решение Амстердама по «скифскому золоту»

Толстой оценил реакцию ЮНЕСКО на решение Амстердама по «скифскому золоту»

00:44  Автор: Жанна Звягина



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале в среду назвал реакцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на решение апелляционного суда Амстердама по передаче «скифского золота» Украине фактическим признанием в собственном бессилии. 

Накануне суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» является частью культурного наследия Украины и должно быть передано Киеву. В ЮНЕСКО воздержалась от оценок этого решения — там отметили, что не в праве оценивать юридические процессы в странах — участницах организации.

«История со скифским золотом показательна: реакция ЮНЕСКО, трусливо спрятавшейся под дипломатичными формулировками, — это признание организации в собственном бессилии», — написал Толстой.

Депутат сравнил решение передать Украине «скифское золото» с ситуацией, когда «слона запустили в лавку с дорогим китайским фарфором».

«Уникальные памятники истории пытаются не просто отнять у страны, спасшей Пальмиру, но отнять у Крыма — законного правообладателя, и вручить их недогосударству, в котором национальное хобби — уничтожать историческое наследие и распродавать все, что только имеет хоть какую-то цену», — отметил Толстой.

СК поручил разобраться в обстоятельствах передачи «скифского золота» Украине


По его мнению, реакция ЮНЕСКО на ситуацию показывает, что организация «окончательно стала брендом, переживающим больше за собственный бюджет, чем за образование или культуру». «Вне политики сегодня в мире уже не осталось ни одной организации», — резюмировал парламентарий.



#Украина

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# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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