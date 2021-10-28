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Уроки безопасности проходят в школах Кузбасса

Уроки безопасности проходят в школах Кузбасса

Кузбасские школьники узнают о правилах поведения на проезжей части во время занятий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

Уроки безопасности – подготовительный этап к всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», которая будет проходить с 1 по 19 ноября. Главная цель – повысить осведомленность школьников и их родителей о вопросах безопасности дорожного движения, что поможет сберечь их жизни и здоровье, снизит травматизм детей на дорогах.

Школьникам покажут видеоролики о том, как правильно переходить дорогу в различных ситуациях, сопровождать пешехода с ослабленным зрением или слухом, перевозить детей в автомобиле. Они выполнят интерактивные задания олимпиады «Безопасные дороги» прошлого года для тренировки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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