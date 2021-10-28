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В Москве не планируется полный перевод школьников на дистант

В Москве не планируется полный перевод школьников на дистант

Массовый перевод школьников в Москве на дистанционное обучение не планируется, рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
 
«Мы сделали все возможное, собственно, предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали еще в прошлом учебном году», – сообщил он. 

Антон Молев уточнил, что образовательные учреждения стараются минимизировать контакты учащихся, дезинфицируют помещения, соблюдают все противоэпидемические требования. Кроме того, большинство педагогов прошли вакцинацию. 

«И вот численность тех коллег, которые болели в прошлом году и этом, по счастью, разительно отличается, и это в значительной степени дает нам уверенность, что мы минимизировали эти риски, хотя обстановка действительно трудная», – подчеркнул Антон Молев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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