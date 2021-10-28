В Москве пройдёт съезд учителей и преподавателей русской словесности

Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности состоится 11–13 ноября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Мероприятие пройдёт при поддержке Минпросвещения России.

На съезде состоятся дискуссии, посвящённые классической русской литературе и современности, преподаванию русского языка и русской литературы, родного языка и родной литературы. Эксперты также обсудят проблемы сохранения русской речевой культуры, преподавание русского языка и литературы в поликультурной среде, цифровизацию, проблемы разработки учебников и словарей, положение русского языка за рубежом, деятельность профессиональных объединений учителей русской словесности.

В мероприятии примут участие учителя, методисты, педагоги дополнительного образования, представители органов управления образованием, руководители образовательных учреждений, преподаватели русского языка и литературы высших учебных заведений, сотрудники музеев и библиотек, а также сотрудники издательств.

Дата: 11–13 ноября.

Место и формат: мероприятия съезда будут проходить в смешанном формате на площадках российских и зарубежных научных и образовательных организаций.