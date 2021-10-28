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В Новосибирской области в кружки и секции привлекут больше учащихся

В Новосибирской области в кружки и секции привлекут больше учащихся

В областном Минобразования подчеркивают: обеспечение занятости детей и подростков в системе допобразования является одним из ключевых факторов формирования личности ребенка, а учет несовершеннолетних в разных формах занятости – важной мерой профилактики детской преступности. Эти вопросы и были рассмотрены накануне в Правительстве региона на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области. 

Задачи повышения охвата несовершеннолетних системой кружков и секций и роста их позитивной социальной активности призван решить проект «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области». Однако этого недостаточно.

По итогам заседания комиссии была принята дорожная карта по профилактике социального сиротства в Новосибирской области на 2022–2025 годы и достигнуто соглашение об усилении межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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