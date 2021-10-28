В «Орленке» проходит программа для учителей начальных классов

В ВДЦ «Орленок» стартовала программа повышения квалификации для учителей начальных классов, которые будут участвовать в реализации проекта социальной активности младших школьников «Орлята России», разработанного Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра.

Обучение педагогов состоит из нескольких этапов: знакомство с проектом, освоение методики коллективной творческой деятельности и изучение треков проекта «Орлята России», аналитика полученных знаний, итоговое тестирование.

В программе запланированы лекции, практические занятия, семинары и аналитические сессии.

По итогам освоения программы учителя пройдут итоговое тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации.

Обучение первого потока проводится с 27 октября по 2 ноября, второго – с 5 по 10 ноября.

В течение учебного года классы-команды под руководством педагогов будут участвовать в проекте «Орлята России». Они смогут проявить себя в коллективных творческих делах по трекам: «Орленок – Эрудит», «Орленок – Хранитель», «Орленок – Мастер», «Орленок – Лидер», «Орленок – Спортсмен», «Орленок – Доброволец» и «Орленок – Эколог». Команды, показавшие наилучший результат, приедут на тематическую смену «Содружество Орлят России» во Всероссийский детский центр.

«Орлята России» – это программа развития социальной активности младших школьников, разработанная Российским движением школьников и Всероссийским детским центром «Орленок» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».