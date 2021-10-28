В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате

Для студентов российских педагогических вузов надо написать современные учебники по астрономии и методике преподавания астрономии. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявил заведующий кафедрой физики космоса – базовой кафедры ИНАСАН (Института астрономии РАН) Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета Максим Королев.



Он отметил, что астрономия ушла из школьной программы и из программы подготовки педагогов в вузах. В образовательных стандартах стало меньше содержания, и педвузы стали готовить не предметников, а «вообще педагогов». Астрономии осталось в лучшем случае не более ста часов для преподавателей физики.

«Важно, что на проблему обратило внимание Министерство просвещения и сейчас начата работа по проектированию образовательных программ педагогической направленности. Ее цель – сделать ядро для каждой специальности. Уже прошли совещания с вузами по вопросу преподавания физики и астрономии. Обсуждается вопрос создания современных учебников по астрономии для студентов педвузов и по методике преподавания астрономии», – подчеркивает Максим Королев.

Также специалист обращает внимание на то, что в педвузах недостаточно квалифицированных кадров для обучения учителей астрономии. Для этого необходимо привлекать астрономов. Кроме того, он считает, что важно мотивировать уже работающих учителей физики повышать квалификацию по преподаванию астрономии. Пока, к сожалению, на существующие курсы записываются немногие.