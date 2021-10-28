В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате
Для студентов российских педагогических вузов надо написать современные учебники по астрономии и методике преподавания астрономии. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявил заведующий кафедрой физики космоса – базовой кафедры ИНАСАН (Института астрономии РАН) Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета Максим Королев.
Он отметил, что астрономия ушла из школьной программы и из программы подготовки педагогов в вузах. В образовательных стандартах стало меньше содержания, и педвузы стали готовить не предметников, а «вообще педагогов». Астрономии осталось в лучшем случае не более ста часов для преподавателей физики.
Также специалист обращает внимание на то, что в педвузах недостаточно квалифицированных кадров для обучения учителей астрономии. Для этого необходимо привлекать астрономов. Кроме того, он считает, что важно мотивировать уже работающих учителей физики повышать квалификацию по преподаванию астрономии. Пока, к сожалению, на существующие курсы записываются немногие.