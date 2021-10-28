Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате

В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате

В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате

Для студентов российских педагогических вузов надо написать современные учебники по астрономии и методике преподавания астрономии. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявил заведующий кафедрой физики космоса – базовой кафедры ИНАСАН (Института астрономии РАН) Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета Максим Королев. 
 
Он отметил, что астрономия ушла из школьной программы и из программы подготовки педагогов в вузах. В образовательных стандартах стало меньше содержания, и педвузы стали готовить не предметников, а «вообще педагогов». Астрономии осталось в лучшем случае не более ста часов для преподавателей физики.

«Важно, что на проблему обратило внимание Министерство просвещения и сейчас начата работа по проектированию образовательных программ педагогической направленности. Ее цель – сделать ядро для каждой специальности. Уже прошли совещания с вузами по вопросу преподавания физики и астрономии. Обсуждается вопрос создания современных учебников по астрономии для студентов педвузов и по методике преподавания астрономии», – подчеркивает Максим Королев.

Также специалист обращает внимание на то, что в педвузах недостаточно квалифицированных кадров для обучения учителей астрономии. Для этого необходимо привлекать астрономов. Кроме того, он считает, что важно мотивировать уже работающих учителей физики повышать квалификацию по преподаванию астрономии. Пока, к сожалению, на существующие курсы записываются немногие.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Шайло Джоли-Питт вышла в свет в перешитом платье своей матери Анджелины Джоли
Шайло Джоли-Питт вышла в свет в перешитом платье своей матери
Проектную школу для учащихся из России и стран СНГ проведет Кружковое движение НТИ
Проектную школу для учащихся из России и стран СНГ проведет Кружковое
Необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих астрономию
Необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих астрономию
В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей астрономии в бакалавриате
В педвузах нужны образовательные программы обучения учителей
Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку
Горбачев рассказал о "двух ударах", сорвавших Перестройку
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие
"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в Москве за доставкой суши
"Надзирателя" из "Игры в кальмара" застукали в
Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа
Плюсы и минусы гибкой черепицы: технология монтажа
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
РобоФорекс – краткий обзор брокера и отзывы
РобоФорекс – краткий обзор брокера и отзывы
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Варвары Шмыковой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Варвары Шмыковой

Топ на сегодня

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных платежах
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере

Еще по теме

Астрономия в школе: кто расскажет детям о том, как зажигаются звезды?
Необходимо повышать квалификацию педагогов, преподающих астрономию
Астрономию начнут изучать в школах за счет второго иностранного языка
В Кисловодск съехались российские и зарубежные специалисты по астрономии