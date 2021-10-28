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В школах Нижегородской области реализуют модель цифровой образовательной среды

В школах Нижегородской области реализуют модель цифровой образовательной среды

В Сергачском районе Нижегородской области нацпроект «Образование» позволил расширить границы возможностей для обучения детей. Ученикам стали доступны шлемы дополненной реальности, 3D-принтеры, квадрокоптеры, занятия по робототехнике и домашние задания на разных цифровых платформах.

В школах района действует четыре центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Один из них был открыт в прошлом году на базе Богородской сельской школы Сергачского района. Центр посещают не только местные школьники, но и ребята из города. Еще один центр располагается в сергачской школе № 5. Здесь проходят занятия для ребят с первого класса по 3D-моделированию, проектной деятельности и конструированию роботов.

Прогрессивные направления стали доступны и в сергачской школе № 3. Здесь существуют бесплатные кружки. Занятия проходят сразу после учебы и заменяют группы продленного дня. Ученики могут выбрать разные направления: компьютерную графику, дизайн, рисование, моделирование и т. д. Некоторые ребята посещают сразу несколько кружков.

Кроме того, в сергачских школах реализуют модель цифровой образовательной среды. Поэтому некоторые педагоги района имеют статус «цифровой учитель».

В районе также разработана дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Весной этого года волонтерское объединение сергачской школы № 4 получило грантовую поддержку всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».

# Общество
По материалам: edu.ru

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