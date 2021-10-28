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В Верховной раде поблагодарили Россию за спасение судна "Люция"

В Верховной раде поблагодарили Россию за спасение судна "Люция"

На Украине поблагодарили Россию за спасение экипажа контейнеровоза "Люция", в который входят 20 граждан соседней страны. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" опубликовала соответствующее обращение на своем сайте.

Политики подчеркнули, что жизнь и свободу сограждан удалось спасти благодаря оперативным и решительным действиям россиян, а также флотской солидарности. Они призвали высшее руководство страны выпустить аналогичное заявление и осудили нынешнее молчание.

"Официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" — реальными хозяевами Украины. И это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене", — говорится в публикации.

В нынешнем составе Рады "Оппозиционной платформе" принадлежат 44 мандата из 450.

Как сообщал Ruposters, пираты напали на корабль, когда тот шел из Того в Камерун под флагом Панамы. Экипаж в соответствии с инструкцией забаррикадировался и подал сигнал бедствия, на который отреагировали моряки с БПК "Вице-адмирал Кулаков". В воздух был поднят военный вертолет Ка-27ПС.

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По материалам: uposters.ru

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