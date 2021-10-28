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Вавилов нашёл родину всех растений

Вавилов нашёл родину всех растений

Тема: Год науки и технологий


15:10  Автор: Марина Третьякова



«Николай Иванович — гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник», — сказал однажды о Вавилове его учитель, академик Дмитрий Прянишников.

Вавилов обладал действительно выдающимися способностями. Он внёс огромный вклад в развитие генетики, агрономии и селекции, разработал теорию иммунитета растений и развил учение о центрах происхождения культурных растений.  

Как это часто бывает в биографии великих учёных, склонность к делу всей своей жизни Вавилов проявил ещё в детстве, подолгу наблюдая за природой, изучая редкие гербарии и географические карты в библиотеке отца. Будучи студентом, он показал себя талантливым исследователем — его дипломную работу о вредителях, досаждавших столичным огородникам, удостоили премии Московского политехнического музея.

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Иммунитет растений он начал изучать в 1915 году, а уже через три года была готова монография на эту тему. Вавилов опирался на теорию эволюции: растения в течение тысячелетий вырабатывали устойчивость к паразитам, а возбудители постепенно мутировали, чтобы снова поражать зелёные насаждения. С этой работы началось изучение генетической природы растений.

В 1920 году Николай Вавилов представил доклад о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости, который произвёл фурор в научных кругах, ведь автор впервые установил закономерности в растительном царстве, систематизировав их в виде таблицы.

«Биологи приветствуют своего Менделеева», — говорили о Вавилове коллеги. И правда, благодаря таблице Вавилова можно предсказывать существование ещё неизвестных науке форм и видов растений. Позже другие учёные установили гомологические ряды в царстве животных и микроорганизмов.  

За свою жизнь Николай Вавилов совершил множество экспедиций, нередко опасных для жизни, изучая образцы и условия произрастания растений. Он побывал на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Итогом путешествий, помимо создания крупнейшей в мире коллекции семян, стало учение Вавилова о центрах происхождения культурных растений, опубликованное в 1940 году. Теперь мы знаем, например, что родина риса и огурца в Южной Азии, а капуста и мята пришли из Средиземноморья. Переоценить эту работу сложно, ведь зная свойства и генотипы исходного материала, селекционеры могут выводить новые улучшенные сорта.



#наука


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По материалам: pnp.ru

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