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Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми

Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми

Пока 46-летняя Анджелина Джоли колесит по миру в рамках рекламного тура в поддержку нового супергеройского фильма с ее участием "Вечные", ее 57-летний бывший муж Брэд Питт продолжает бороться за опеку над их пятью несовершеннолетними детьми. На днях голливудский актер потерпел очередное поражение в этой битве. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию о пересмотре предыдущего судебного решения.


Брэд Питт

Речь идет о последствиях дисквалификации частного судьи Джона Удеркирка, который весной этого года вынес решение о совместной опеке Джоли и Питта над детьми. Однако этим дело не закончилось: Анджелина добилась отстранения этого судьи, потому что он якобы имел деловые отношения с адвокатом Брэда, которые предпочел скрыть. С дисквалификацией Удеркирка решение о совместной опеке было фактически аннулировано, однако Питт не захотел с этим мириться и подал апелляцию — как раз в ответ на нее актер на днях и получил отказ. В постановлении, которое оказалось в распоряжении издания People, сказано, что ходатайство Питта без объяснения причин отклонено.


Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло

Представители Питта уже прокомментировали ситуацию и заверили, что будут продолжать бороться за отмену этого решения, "основываясь на подробных выводах независимых экспертов". Адвокат Джоли, в свою очередь, признался, что его подзащитная довольна действиями Верховного суда Калифорнии и по-прежнему в первую очередь нацелена на счастье и благополучие детей.

Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения. Как подтверждает апелляционный суд Калифорнии, наша судебная система уделяет приоритетное внимание этике и интересам детей и не потерпит неправомерного поведения судей. Мисс Джоли рада, что теперь ее семья может двигаться вперед сообща,

— рассказал о реакции Джоли на принятое решение ее адвокат.


Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом еще в 2016 году. Они уже разведены официально, однако вот уже пятый год не могут окончательно договориться о совместной опеке над несовершеннолетними детьми: 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними двойняшками Вивьен и Ноксом. У пары также есть старший сын Мэддокс, которому этим летом исполнилось 20 лет.


Анджелина Джоли
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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