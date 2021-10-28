Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок Авериной

Вадим Карасев

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что глава технического комитета международной федерации, россиянка Наталья Кузьмина требует занижать оценки для своих соотечественниц. Это произошло и с Диной Авериной во время ее недавнего выступления на ЧМ.

В эфире "Матч ТВ" Винер рассказала следующую историю: Кузьмина якобы позвала к себе судей и объявила о снижении оценки на один балл.

Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше.

Такое уже было, утверждает тренер, и в прошлый раз после звонка главе федерации ситуацию удалось изменить. Итоговая оценка, по версии Винер-Усмановой, не соответствует чистоте и смелости исполнения.

"Возможно, Алина [Горносько] — прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, [ее соперница] хотя выполнила не лучше, а хуже, — это все делает Кузьмина", — резюмировала она.

Как сообщал Ruposters, накануне Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на ЧМ по художественной гимнастике в Японии. Таким образом, она стала 14-кратной чемпионкой мира.