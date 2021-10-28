Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок Авериной

Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок Авериной

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что глава технического комитета международной федерации, россиянка Наталья Кузьмина требует занижать оценки для своих соотечественниц. Это произошло и с Диной Авериной во время ее недавнего выступления на ЧМ.

В эфире "Матч ТВ" Винер рассказала следующую историю: Кузьмина якобы позвала к себе судей и объявила о снижении оценки на один балл.

Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше.

Такое уже было, утверждает тренер, и в прошлый раз после звонка главе федерации ситуацию удалось изменить. Итоговая оценка, по версии Винер-Усмановой, не соответствует чистоте и смелости исполнения.

"Возможно, Алина [Горносько] — прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, [ее соперница] хотя выполнила не лучше, а хуже, — это все делает Кузьмина", — резюмировала она.

Как сообщал Ruposters, накануне Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на ЧМ по художественной гимнастике в Японии. Таким образом, она стала 14-кратной чемпионкой мира.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В «Орленке» проходит программа для учителей начальных классов
В «Орленке» проходит программа для учителей начальных классов
Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок Авериной
Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок
В Новосибирской области в кружки и секции привлекут больше учащихся
В Новосибирской области в кружки и секции привлекут больше учащихся
МГППУ открыл горячую линию для родителей
МГППУ открыл горячую линию для родителей
Школьники Челябинской области узнают о востребованных в туризме профессиях
Школьники Челябинской области узнают о востребованных в туризме
Уроки безопасности проходят в школах Кузбасса
Уроки безопасности проходят в школах Кузбасса
90% родителей столичных школьников поддерживают экспресс-тестирование на коронавирус
90% родителей столичных школьников поддерживают экспресс-тестирование
В Москве не планируется полный перевод школьников на дистант
В Москве не планируется полный перевод школьников на дистант
СМИ: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду ждут ребенка
СМИ: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду ждут ребенка
Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы
Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы
Для школьников Забайкальского края организован онлайн-проект «АРТмосфера»
Для школьников Забайкальского края организован онлайн-проект
Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах
Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах

Топ на сегодня

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми дебютантками Бала Tatler
Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми
"Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время, считают в Центре им. Гамалеи
"Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время,
Прогулки и экскурсии: как Анджелина Джоли с детьми проводит время в Риме
Прогулки и экскурсии: как Анджелина Джоли с детьми проводит время в

Еще по теме

Винер-Усманова: мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике
Гимнастка Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру
Гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года